Parteien Emilia Müller sagt im Herbst Adieu Oberpfälzer CSU-Frau kandidiert nicht mehr für Landtag, kämpft aber für Frauen in Politik. Vorbild für Bayern: die Kanzlerin

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Seit 2003 im bayerischen Kabinett: Sozialministerin Emilia Müller. Foto: dpa

München.Sie haben lange öffentlich geschwiegen, ob Sie im Herbst wieder für den Landtag kandidieren, sich noch im Dezember alle Optionen offen gehalten. Nun ist die Entscheidung gefallen?

Ja. Ich trete im Herbst nicht mehr für den Landtag an, denn ich möchte den Platz für Jüngere freimachen. Da ist natürlich auch etwas Wehmut dabei. Ich habe in der Politik eine interessante, gute Zeit erlebt – mit vielen Veränderungen auch in der Gesellschaft. Es war schön, dass ich in unterschiedlichen Funktionen sehr viel bewegen konnte. Ich habe in einer Zeit begonnen, in der die Oberpfalz wirtschaftlich noch Schlusslicht war. Heute ist sie eine der innovativsten Regionen in ganz Bayern. Ich war immer dankbar für das große Vertrauen, das die Menschen in der Oberpfalz in mich gesetzt haben. Als ich 2015 den Oberpfälzer CSU-Vorsitz an Albert Füracker übergeben habe, habe ich im Grunde schon die Vorbereitung getroffen, 2018 nicht ein weiteres Mal für den Landtag zu kandidieren. Albert Füracker macht es auch sehr gut. Er hält die Partei zusammen. Das gefällt mir.

Ihre Ankündigung kommt kurz vor der Kabinettsumbildung des designierten Ministerpräsidenten Markus Söder und schmälert eher die Chance, wieder zur Sozialministerin berufen zu werden.

Das ist hier nicht die Frage. Das hat nichts miteinander zu tun. Meine Entscheidung kommuniziere ich aus freien Stücken. Ich möchte, dass die CSU Oberpfalz Klarheit hat, bevor die Bezirksliste für die Landtagswahl aufgestellt wird.

Gab es zuletzt Gespräche mit Markus Söder oder sonstige Signale, wie er sich sein Kabinett vorstellt?

Nein. Er wird seine Entscheidung dann treffen, wenn er Ministerpräsident geworden ist. So ist das normale Verfahren. Das halte ich auch für richtig. Bis dahin arbeite ich weiter, und zwar mit großer Leidenschaft.

Sie gelten als Seehoferianerin, haben den amtierenden Ministerpräsidenten auch im Machtkampf in der CSU gestützt. Warum drängten Sie nicht auf Ablöse?

Horst Seehofer ist der dritte Ministerpräsident, den ich im Kabinett erlebt habe. Ich habe mit ihm – wie mit seinen Vorgängern – immer gut und loyal zusammengearbeitet. Mir war wichtig, dass er die Sondierungsgespräche und die Koalitionsverhandlungen in Berlin gut führen konnte. Das war mein Beweggrund.

Sie nahmen mit ihrem Rückhalt für Seehofer eine andere Position ein, als der Oberpfälzer CSU-Vorstand unter Führung von Albert Füracker, der Seehofer zügig zum geordneten Übergang aufforderte. Hat das Gräben gerissen?

Nein. Mir war es wichtig, dass man erst nach den Koalitionsverhandlungen über Personalfragen spricht. Das habe ich offen kommuniziert. Es gibt deswegen in der Oberpfälzer CSU keine Konflikte.

Sie sind seit Herbst 2013 Sozialministerin: Zwei Jahre später standen Sie mit der Flüchtlingskrise vor ihrer größten Aufgabe. Wie ging es Ihnen damals – flankiert von Kritik, manchmal auch von Beifall aus falscher Seite?

Ich habe nicht überlegt, wie es mir geht, sondern nur darüber nachgedacht, wie ich die schwierige Situation bewältigen kann, mit allem was mir zur Verfügung steht. Der 12. September 2015 war der Tag, den ich nicht vergessen werde. 13 000 Menschen sind damals an einem Tag am Hauptbahnhof München angekommen. Wir hatten in unserem Ministerium einen Krisenstab, die Mitarbeiter haben 24 Stunden am Tag gearbeitet. Ich war froh, dass wir alle Flüchtlinge mit Unterstützung von vielen Ehrenamtlichen und Hilfsorganisationen von Anfang an menschenwürdig unterbringen konnten. Mein besonders Augenmerk lag darauf, dass die Kinder und Säuglinge gut versorgt worden sind. Das Ergreifendste war für mich ein Siebenjähriger, der allein auf der Flucht war. Die Schleuser haben ihn einfach abgesetzt. Das ist menschenverachtend und kriminell. Mich hat das alles Tag und Nacht umgetrieben. Viele dieser Ereignisse sind mir sehr nahe gegangen. „Harte Schale – weicher Kern“, trifft da auf mich zu.

35 Jahre in der Politik Start in Frauen-Union Emilia Müllers politische Karriere startet vor knapp 35 Jahren. Sie trat damals zunächst in die Frauen-Union ein, wurde 1990 dann Markträtin in Bruck (Lkr. Schwandorf).

Politische Basis Die Frauen-Union wurde zur wichtigen politischen Basis: Von 1995 bis 2007 war sie Oberpfälzer Bezirksvorsitzende von 2005 bis 2009 außerdem Landesvorsitzende dieser Arbeitsgemeinschaft der CSU.

Europa und Bayern Politische Mandate folgten: Von 1999 bis 2003 war Müller Europaabgeordnete, danach wurde sie ins bayerische Kabinett berufen, zunächst als Staatssekretärin im Umweltministerium.

Seit 2005 Ministerin Ministerämter hat Müller seit 2005: Dem Europaressort (2005-2007) folgten Wirtschaftsressort (2007/2008), Europaressort (2008-2013) und das Sozialressort (seit 2013).

Der große Unmut eines Teils der Bürger über den Zuzug von Flüchtlingen hat das Parteiengefüge verändert. Die AfD ist erstarkt. Ab wann haben Sie gespürt, dass das passiert?

Mitte 2016 hat sich plötzlich eine Spaltung in der Gesellschaft aufgetan. Es gab Menschen, die eine Willkommenskultur lebten und gerne die ganze Welt aufgenommen hätten. Auf der anderen Seite gab es zunehmend Ressentiments gegenüber Flüchtlingen. Es gab Konkurrenzdebatten: „Wir haben jetzt weniger, weil die Flüchtlinge da sind“, war zu hören. Auch wenn das gar nicht stimmte.

Die CSU hat nach dem Bundestagswahldebakel auf einen strikten Kurs in der Asylpolitik gepocht. Die Obergrenze ist Teil davon. Horst Seehofer will dafür – kommt es zur GroKo – als Bundesinnenminister garantieren. Was muss er besser machen, als Thomas de Maizière?

Die Bundespolizei an der Grenze muss verstärkt werden. Wir brauchen auch so lange Kontrollen an der bayerisch-österreichischen Grenze, bis die Außengrenzen der Europäischen Union gesichert sind. Wir müssen vor allem mit afrikanischen Ländern Rückführungsabkommen schließen. Und es ist dringend erforderlich, die Länder in Nordafrika als sichere Herkunftsländer einzustufen. Wir dürfen uns nichts vormachen: Der künftige Korridor beim Zuzug von jährlich zwischen 180 000 und 220 000 Flüchtlingen bedeutet in einem Zeitraum von fünf Jahren auch wieder bis zu eine Million Menschen. Das muss ein Land und die Bevölkerung erst einmal verkraften.

Asylbewerber sollen künftig in „Ankerzentrum“ untergebracht werden. Wo in Bayern werden diese Zentren sein?

In Regensburg, Deggendorf und Manching, wo in Transitzentren bereits Ähnliches praktiziert wird? Bayern hat 2017 mit den Transitzzentren, in denen alle Behörden vor Ort sind, eine Blaupause für die Ankerzentren abgeliefert. Jetzt liegt es am Bund, ein Gesetz vorzulegen. Die Flüchtlinge in den Zentren bleiben dort von A bis Z – von der Ankunft bis zur Zurückführung. In Manching sind derzeit 1030 Leute untergebracht, in Deggendorf 640 und in Regensburg 430. Eine Umwandlung zu Ankerzentren würde nicht zu einer Erhöhung der Kapazitäten führen.









Die CSU wollte mit Transitzentren Asylverfahren beschleunigen. Ist diese Rechnung aufgegangen?

Die Verfahren für Neuankömmlinge haben sich auf jeden Fall beschleunigt, weil alle zuständigen Behörden vor Ort sind. Das Asylverfahren dauert jetzt durchschnittlich zwischen sechs Wochen und zwei Monaten. Danach kommt der Bescheid. Es bleibt natürlich der Klageweg. Eines ist mir wichtig: Alle bekommen ein rechtsstaatliches Verfahren.

Markus Söder hat ein Bayern-BAMF angekündigt, das bayerische Pendant zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Was bringt das genau? Laufen schon die Vorbereitungen?

Da gibt es natürlich bereits Überlegungen. Details möchte ich aber dem künftigen Ministerpräsidenten überlassen. Die Zielsetzung ist klar: diejenigen schneller in ihre Heimat zurückzuführen, die kein Bleiberecht haben.

Sie mischen ab Herbst in der Landespolitik nicht mehr mit. Die CSU, in der Frauen in Führungsfunktionen rar gesät sind, verliert damit eine Frau in der ersten Reihe. Was raten Sie nach knapp 35 Jahren Erfahrung : Wie schlägt man sich am besten durch?

Ich kandidiere nicht mehr für den Landtag – politisch aktiv werde ich weiterhin sein. Den Frauen rate ich, sich nicht irritieren zu lassen, immer beharrlich ihren Weg zu gehen und immer ein klares Ziel vor Augen zu haben. Die CSU-Führung muss darauf achten, dass Frauen gut platziert werden. Die Kanzlerin hat jetzt gezeigt, wie man das macht –mit einer paritätischen Besetzung der Kabinettsposten. Ich würde mir wünschen, dass der Frauenanteil im bayerischen Kabinett nicht kleiner wird, sondern größer.

Welche starke Frauen aus der Oberpfalz stehen in den Startlöchern?

Ich höre, dass mindestens fünf Frauen mit politischer Erfahrung bereit sind, auf der Liste für die Landtagswahl anzutreten. Ich bin zuversichtlich, dass die CSU im Herbst soviele Stimmen gewinnt, dass Listen-Kandidaten in den Landtag einziehen. Die gute Platzierung von Frauen ist auch Anliegen des Bezirksvorsitzenden.

Wie geht’s für Sie weiter nach dem Abschied aus der Landespolitik? Haben Sie schon Pläne? Noch irgendwas mit Politik – oder viel Zeit in Südtirol, wo Ihr Mann seine Wurzeln hat?

Ich habe mir viel vorgenommen – auch ohne Landtagsmandat. Ich bleibe Mitglied im Schwandorfer Kreistag. Ich werde nie aufhören, mich politisch zu interessieren. Ab Herbst habe ich aber mehr Zeit für die Familie und für mich und alle meine Hobbys. Ich male gerne, ich bin Mitglied bei den Regensburger Theaterfreunden – und ich habe einen verwaisten Gemüsegarten vor dem Haus. Den will ich wieder auf Vordermann bringen. Meine zweite Heimat Südtirol will ich gemeinsam mit meinem Mann Erich und der ganzen Familie intensiver genießen.

Weitere Nachrichten aus der bayerischen Landespolitik finden Sie hier!

Aktuelles aus der Region und der Welt gibt es über WhatsApp direkt auf das Smartphone: www.mittelbayerische.de/whatsapp