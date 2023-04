ADAC Ende der Osterferien: Staus auf Bayerns Autobahnen erwartet

Mit Stau auf Bayerns Autobahnen rechnet der ADAC am kommenden Wochenende. Im Freistaat und sechs weiteren Bundesländern gingen die Osterferien zu Ende, daher sei mit starkem Reiserückverkehr aus Urlaubsgebieten, etwa in Österreich und der Schweiz, zu rechnen, teilte der Automobilclub am Dienstag in München mit. Die größten Verkehrsbehinderungen seien am Freitag- und Sonntagnachmittag zu befürchten, hieß es.

dpa