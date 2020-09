Anzeige

Atommüll Endlagersuche: Jetzt wird es ernst Am Montag um 10 Uhr ist klar, welche Standorte in Bayern im Fokus sind. Es könnte Überraschungen geben, warnt ein Experte.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Gesucht wird ein Wirtsgestein unter der Erde, in dem 1900 Castoren Platz haben. Die BGE will am Montag verkünden, wo überall in Deutschland potenzielle Areale zu finden sind. Foto: Uli Deck/picture alliance/dpa

Regensburg.Es verändert sich Wichtiges auf der deutschen Landkarte. Am Montag um Punkt 10 Uhr will die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) auf ihrer Homepage veröffentlichen, welche Orte auf der Suche nach einem atomaren Endlager in der ersten Auswahlrunde als grundsätzlich geologisch geeignet eingestuft worden sind.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

## ### ### ####### ##### ############ ##########, ### ### ## ### ######### ###### ##### ############# ########## ###### ####. ### ###### #### ## ###### ### ######## ######## ########, #### #### ################# ###### ##### ### ####### ## ######### ####### ## ####### ############ ###, #### ### ##### ## ######## #####. #### ### ############## #### ## #### ##### #########, #### ###### ### ###### ## ########### #### ### #### ### ### ### ###-### ### ############ ### ### ############# ##### ## ############ ######### ### ############# #######.

###### ######## ### ####

„#### ####### ################## ########### ### ###### ### ######### ############ ########“, ##### ### ###-#### ######## ## ##### ##### ###-####### ## #######. ### ################### ##### ## ########### #### ### ## ###-### ######## ######## ### #### ## ######### ### ########. #### ################# ########## ### ### ###### #### ######### #######, ######## ## #########. ### ########## ####### − ########## ####### ## ##### ########-#### ## ################# ### #### − ### ########### ## #### ### ######## #### ##### #########.

############## ######## ####### ########## ### ###### ### ##### #########, ## ### ## ########### ### ### ####### #### ### ########### ################ ######## #######. ### #####-######-######### ###########, #### ### ### ######### ############# ### #### ############ ################# ## ##### #####, #### #### ##### ########### ####### ###### ####### ###### ####.

######### #############

######## ### ### ########, ### ### ##### ########## ###, ### #### ### ##### #### ##### ######## ##### ### #### ########### ########## ### #### ##### ####### #####. ########### ##### ### ############### ## ### ############# ###### ### „###### #########“ ##########. ## ### ### ###### ##### ######## ### ### ########## ######## ###### ######. ################### ##### ##### ####### ########### ########### #### ### ######### ##############. ## ######### ######### ###### ######### ### ###############, #################### #### ############## ######### ############## ######.

######### ### ### ############, ## ### #### #### ######## ### ########## #### ####### ##### ###### ######## ###### ######. ## #### ########## ### ##### #### ### ### ##### #### ####. ### ######## #### ## #### ########## ######## ####### #####: ### #################### ### #### ####### #### ####### ### ### #### ################, ### ########## ### #### ###### ##### ################ ### ### ### #### ################.

### ### #### ## ### ############# ### ###### ###### #########. #### ###################### ###### ####### (###) #### ### ######### #### #### ## ######## ########## ######. #### ### ##### ### ##### ######## ############ ######. ############# ######## ########## ##### #####, #### ### ####### #### ### ########## #### ######## #####, #### ## ########### #### ###### ## ###### ###. „### ###### ## ########### #### ### ##########, ##### ############ ### ########## ####### ###, ## ###### #### ########## ######## ### ####### ##### ### ### ########“, ########### ######### ###### (###), ####### ### #######-########, ### ######## ### ###############.

### ################## ### ### ### ### ######### ####### ######## ########## ############. ################## ##### ###### ########, #### ## #### ##### ##### ####### ####, ## ### ####### ### ### ######### ############ ###. ## ##########, #### ### ### ##### ### ############ ###### ### ###### ### ### ############ ### ###-### #### ### ########## ########### #### ### ### ############## ############## ## ### ########## ###### ####.

#### ############ ### ######### ####-#########-############ „.############“ ####### #### #### #### #### ######### ####### ######, ### ###### ####### ### ### ###### ###. ##### ## ######### ###, #### ### ### ### ############ ############# ######### ####. „## ####### ######## ###### ### ######## #### ########## ####, ### ### ######### ############. ###### ###### ### ##### ###### ######“, #### ######## ###### ####. ## ### ### ########## ########## ### ##########, ##### #### ### ##### ###############.

####### ###### ## ###

### ##### #### ### ########## ######-########### #### ######### ##. ## ##### ## ######### ######## ###### #### ## ######, ### ##### ### ####### ### ######### ######### ########## ####. ## ### ######## ###### #### ## #### #### ###### ########## ##########. ### ########### ### #### „##### ########“, #### #### ####### ## ######### ###### ############ ########## ####, ##### ############ ####### #### ############### #######. ######### ###### ### ################ ### ###### ##. „### ### ### ## ### ############# ##### ## ### ###### ### #########-#########, ####### ### ###### ### ###### ## ######### ### ###### ### ############ ###### ######## #####. ##### #### ### ### ########## ### ### ########### ######## ##### ### ##### #########, #### ################# ### ### ###### ## ######.“

####### ########### ### ### ########### ############# ###### ### ####!