Parteien Endres und von Brunn wollen gemeinsam Bayern-SPD führen Nach der Rückzugsankündigung von SPD-Landeschefin Kohnen ist das Rennen um die Nachfolge eröffnet. Nun gibt es ein zweites Bewerber-Team - diesmal mit dem Ziel einer echten Doppelspitze.

München.Nach SPD-Generalsekretär Uli Grötsch haben auch die beiden SPD-Politiker Florian von Brunn und Ronja Endres ihre Kandidatur für den Vorsitz der Bayern-SPD angemeldet - und zwar als Doppelspitze. Eine Parteisprecherin bestätigte am Montag auf Nachfrage den Eingang einer Bewerbung der beiden.

Offiziell kommentieren wollten Endres und von Brunn ihre gemeinsame Kandidatur am Montag nicht. Gleichwohl haben die bayerische Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) in der SPD und der Münchner Landtagsabgeordnete für diesen Donnerstag zu einer Pressekonferenz eingeladen. Dort wollen sie „ihre Vorstellung für die Zukunft der Bayern-SPD und einen kraftvollen erfolgreichen Neustart darlegen“, wie es in der Einladung vom Montag heißt.

„Damit haben wir zwei offizielle Kandidaten-Teams um den freiwerdenden Landesvorsitz“, sagte eine Parteisprecherin. „Wir freuen uns über dieses kompetente Bewerberfeld, das beweist, wie viel Energie und Gestaltungskraft in unserer Partei steckt.“

Nach dem angekündigten Rückzug von Landeschefin Natascha Kohnen von der Spitze der Bayern-SPD im vergangenen Jahr hatte als erstes Generalsekretär Uli Grötsch erklärt, den Landesverband anführen zu wollen. Allerdings präferiert er dafür keine Doppelspitze, sondern tritt allein für den Vorsitzendenposten an - wohl aber mit der Kommunalpolitikerin Ramona Greiner als Wunsch-Generalsekretärin.

Die Neuwahl des Vorstands wird für März angestrebt, offen ist aber bisher, ob dies wegen der Corona-Pandemie auch so funktionieren wird.