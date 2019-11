Veranstaltung Endspurt für die Gala des Jahres Am 30. November gibt es bei „Menschen, die bewegen“ emotionale Geschichten. Es gibt noch Restkarten für die Liveshow.

Regensburg.Die Vorbereitungen gehen in den Endspurt, denn in wenigen Tagen muss alles wie am Schnürchen laufen: Am Samstag, 30. November, um 19.30 Uhr heißt es wieder „Menschen, die bewegen“. Im Regensburger Marinaforum veranstaltet die Mittelbayerische Zeitung ihren regionalen Jahresrückblick, eine Liveshow. Auch in diesem Jahr sind wieder bekannte und bislang unbekannte Gäste eingeladen, um ihre Geschichte zu erzählen. Es sind Geschichten, die die Region 2019 bewegt haben.

Ein Jahr der Veränderung

Zu Gast sind zum Beispiel Roland Büchner, ehemaliger Domkapellmeister, und Hermann Goß, der langjährige Chef der Brauerei Bischofshof. Für beide war es ein Jahr der Veränderung, denn beide haben sich in den Ruhestand verabschiedet. Bei „Menschen, die bewegen“ blicken sie noch einmal zurück und erzählen, wie es ihnen heute geht. Viel Humor bringen Kabarettist Hannes Ringlstetter und Sängerin Steffi Denk mit. Beide geben Einblicke in ihr Künstlerleben.

2019 war ein Jahr, in dem die „Fridays for Future“-Bewegung für viel Aufsehen gesorgt hat. Ingenieur Prof. Dr. Michael Sterner beschäftigt sich mit Energiespeicher und Energiesysteme. In der Gala wird er erzählen, warum er einen Song komponiert hat, um den Klimastreik zu unterstützen. Unter den Gästen ist außerdem Dr. Verena Brunschweiger. Die Lehrerin polarisierte mit ihrer Forderung, dem Klima zuliebe auf Kinder zu verzichten.

Ticketerlös geht an den VKKK e.V.

Für Joachim Wolbergs war 2019 ein aufreibendes Jahr: Der suspendierte Regensburger OB kämpft weiter um seine Rückkehr ins Amt. Der Streit vor Gericht ist noch lange nicht zu Ende. Er wird auf der Bühne des Marinaforums über sein Jahr sprechen.

Die Besucher der „Menschen, die bewegen“-Gala unterstützen einen guten Zweck. Der Ticketerlös kommt dem VKKK e.V. zu Gute. Das Geld fließt in zwei Projekte: Auf dem Wunschzettel des Vereins zur Förderung krebskranker und körperbehinderter Menschen stehen ein Spielplatz für schwerkranke Kinder und ein Nachsorgehaus mit Anschluss an einen Reiterhof. (af)

