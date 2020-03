Kommunalwahl Enge Rennen, aber auch klare Sieger Etliche Rathäuser in der Region sind umkämpft. Bei den Oberpfälzer Landräten baut die CSU ihre Vormachtstellung aus.

Von Christine Straßer

Mail an die Redaktion Überall im Freistaat wurden die Kommunalparlamente gewählt: Gemeinderäte, Stadträte und Kreistage. Foto: Sven Hoppe/dpa

Regensburg.Spannende Entscheidungen bei der Kommunalwahl gab es in Ostbayern vielfach. Das Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters in Regensburg galt jedoch nach der Korruptionsaffäre als besonders offen. Elf Kandidaten bewarben sich um den Chefsessel im Rathaus. In der Stichwahl treffen nun am 29. März zwei Frauen aufeinander: die Bundestagsabgeordnete Dr. Astrid Freudenstein (CSU, 29,48 Prozent) und die bisherige Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD, 22,15 Prozent). Der suspendierte Oberbürgermeister Joachim Wolbergs, der derzeit in einem zweiten Korruptionsverfahren vor Gericht steht, kam nur auf Platz drei.

########### ####### ##### (###) ######### ### ##################### ## ###### ### ##,# ####### #### ### ####. #### ## ########## #### ### ########## ## ####### ###### (###) ###### ##. ### ### ############ ###### (##) ########### ############ #### #########. ## ##### ### ###### #### ##########: ## ##### „### ##### ####“ ## ### #########. ### ########### ### ## ########. ## #### ###### ########### ### ###### ## ########## ## ### ######### ######## ###### (##,# #######) ### ######### (##,# #######). ### ### ###-#### ##### ######## ######### ##,# #######.

### ######## ###### #### ############# #### ### ###### ############### ##### ###### (##). ### ######## ##, #### ### #### #### ##### ###### ## ### ###########. ##### ##### ### ## ##### #### ###### ## ### ##### #### ########. ### ######## ######## ### ############# ##### ######## ## #### #### ############ ###########. „#### ### ### ###### ###### #####, #### ### ### ######## ###### ##### ########### ###### ### ### ##########, ### ### ###### ## ###### ### ####, #### #### ### #### #### ###### ##########“, ##### ### ### #################. ###### #### ########### ##### ####### #####. ### #### ######### ###### ### #### ######## ### ######. ########### #### ## #### ## ### ######### ######## ###### ####### (###, ##,# #######) ### ######### ##### (##, ##,# #######). ############ ### ###-########## ####### ##########, ### ####### ### ######## ############## ####### ##########.

#### ############ ### ### #### ## ### ######## ####### ## ######### ##########. #### ##### ### ##### ############# ### ###### ########. ### ###### ####### ##### ######## ############### ########## ######, ####### ### ####### ###### ##### ##### ### ### ########### #########. ### ###### ### ### ####### ######### #### #############. ### ### ###### ####### #########. ## ##### ### ### ### ### ####### ## ### #########.

### ####### #############

### ### ######### ##### ### ### #### ################ ## ### ######### ###. ### ### ######### ########## #### ### ##### ######### ###### ## ### ###### ######. ## ######### ### ## #### #### ##### ############# ########## ######## ### ############# ### ##### ###-############## ###### ######## ###. #### ######### ###### #### ### ############### ### #####-######-#### ###### ######## #### #### #####. ######### ######## ##,## ####### ### ####. ######## ######## ##,## #######.

## #### ##### ### ######## ####### ##### ####### (###) ### ##,# ####### ############# ### ###, ###### #### ##### ####### ########## ## ### ############## ########. ####### ### #### #### ####### ### #### #### #################### ### #########. ### ### ### #### ####### ###### ####### ## ########## ###### ### ###### ## ### ####. ### ### ##### ### ##-######## ##### #### ###########. ## ###### ## ### ########## ### ###-########### #### ######### ### ###### ####### ######. #### ####### #### ### ##,# ####### #### ############ ###### #######, ### ##,# ####### #####.

## ######### ######-######## #### ####### ######### (###) ### ##,## ####### ##### ############# #### ###. ####### ### ### ######## ## ######### ########. #### #### #### ##### ### ########### ######### ###### (###) #############. ## ##### ##,# #######. ### ######### ######## ## ### ######## #### ####### ##### ##### ### ####### ##### (###) #######. ### ########### ##### ############### ### ##,# ####### #########. ##### ###### ### #### ########## #### #### ######### #######.

############### ### ### ########### ## ######### #############. #### #### ##### ###### ## ### ####### ####### ######## ####### (##) ##### #################. ###-######## ###### ########## ##### ### ####. ## ####### ##,# #######. ### ########## ############## ### ########### ###-#### ###### ######## ###### #### ## ##### #### ######### ### ### ########### ###### ###### ### ### ##- ### ############## ## ################. „### ###### ####, #### ### ### ###### ########## ### ##### ####### #### #######“, ##### ## ### ####### ### ### #### ### ###-########## ### ### ############ ## #############. ### ### #### ##### ### ### ########### ## #### ###### ### „#### ### ######## ### ###### ## ########“, ##### ## ## ########## ### ### ######### ### ### ##-###### ## ##########, ###### ### ##########. #### ##### „####, #### ############# ###-###########“, ### ### ##### ###### ######### ######, ###### ######## #### ########## #######, ##### ########.

### ###-################## ##### ######### ###### ########, #### ##### ###-########## ## ### ######### ### ######### ##### ### ###### ######### ### ########### „### ### ######### ## ### ####“ ####. ## ########## ##### ## #### #### ####### ### #####-##############. „### ### ## ########.“ #### #### ###### ###### ######### ############.

########### #############

## ############ ### ### ####### ############## ### ######### ### ######. ### ########## ### ######### ######## ###### ######## (###) #### ### ######. ########### ###### ## #### ### ##,## ####### ###### ########### #####. ######### ### #### ### ######## ### ############ ## ##### #########-#####. ###-#### ##### ###### ##### ### ##,## ####### #############. ######### ########## (###), ### #### #### ######### ### ########### ############## ###, #### ## ######### ########## ### ##,# ####### ##### ###### #### ###. ## ######### ######## #### ##### ###### (##) ###### ##. ############ #### ## #### ### ##### ############ ###### ###, ### ## ##### ### ### ## ############ ### ### ########## ## ###### ########. ### ########### ##### ### ## ####### ######## #############.

### ##### ##### ## ########

#### ############ ### #### ## ######### ### ########## ################# ###### ########## (###). ## ##### ### ##,# ####### #########. ## ### ################# ################# ######## ########## #### ### ##-###### #####. #### #### ###### #### ### ######### ############ ######### #### (###) ### #########. ### #### ####, ### ### #### ### #### ################# ### ########### ###### ###, ### ## #### ###### ############. ### ########## ### ###### ## ### ######### ## ### ########## ## ########## #######. ### #### ######### ## ###### ######## ##,# #######. #### ##### ##,# #######. ## ####### ##### ## ########### ##### ######## (###) ### #### ############### ## ###. ## ######## ##,## #######. ##### #### ## ### ######## ## ### #########. #### ####### ### ###-#### ######### ######### (##,## #######) ######.

#### ####### ######### ### #### ## ### ######## ######### (###. #######) #######. #### ##### ### ###### ######## (###) ### ####. ### ##-####### ###### #### #######. ## ##### ##,## #######. ## ## ###### ###### ### ### ########## ## ####### ##### ###### ####, ##### #### ### ##### ####### #####. ######## ### ##### ####### ### ######################### ########## ######### ############### ### ######### ##### #### ######## #### ### ###### ###########. #### ### #################### ##### ######## ## ##### #### ###### ####, ### ####### #####. ### ###### ### #### ########### ### ### ############ ################## ### ## ###### ##### ########.