Schweinfurt Enkeltrick bringt 60-Jährige um 20.000 Euro

Unbekannte Täter haben eine Frau in Schweinfurt mit dem sogenannten Enkeltrick um 20.000 Euro betrogen. Das Bargeld übergab die 60-Jährige am Freitagmittag einem vermeintlichen Gerichtsboten, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

dpa