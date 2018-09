Serie Entdecker der Langsamkeit Jonas Mumm brach das Studium ab und näht heute Lederwaren. Er spricht über Lebensstil, sein Design-Label und seine Bartliebe.

Von Marion Koller

Mail an die Redaktion Am liebsten arbeitet Jonas Mumm an alten Nähmaschinen. Zehn davon hat er erworben. Foto: altrofoto.de

Regensburg.Es ist 14 Uhr – Ladenschluss. Jonas Mumm sperrt die Tür ab und zieht die Vorhänge zu. „Wenn die Leute sehen, dass jemand in der Werkstatt sitzt, kommen sie herein“, sagt der 31-Jährige. Beim Interview will er ungestört sein. „Leder Lärm“ am St.-Georgen-Platz wirkt wie aus der Zeit gefallen. Im Regal hinter Jonas Mumm häufen sich gegerbte Tierhäute in vielen Farben. Auf einem zweiten Regal stellt er selbst genähte Gürtel und Taschen aus. Alte Nähmaschinen drängen sich im Hinterzimmer. Jonas Mumm ist ernst und zurückhaltend. Er weiß genau, was er nicht will.

Herr Mumm, ein Augenblick in Rom hat Ihr Leben verändert.

Ich habe in Rom das Geschäft eines Lederhandwerkers gesehen, bin reingegangen und habe ihm zugeschaut. Er hat mit der Hand einen Gürtel oder ein Portemonnaie genäht, wie die Sattler das früher gemacht haben. Ich wollte auch so arbeiten. Altes Handwerk hat mich immer fasziniert, und Lederhandwerk hatte ich noch nie gesehen. Das war schon sehr interessant.

Sie haben dafür Ihr Masterstudium Architektur aufgegeben.



Ich war mit meinem Studium und der Perspektive unzufrieden.

Warum?



Es wird schon viel gebaut, aber das Baugewerbe ist stressig. Es geht um viel Geld. Jeder will schnell fertig werden. Als junger Architekt ist man erst mal nicht sein eigener Herr. Und hier habe ich mein eigenes Geschäft. Das ist nicht schlecht.

Können Sie von Ihren Leder-Accessoires leben?



Ja, ich kann davon leben. Die Auftragslage ist gut. Reich wird man aber nicht, wenn man einen Laden in der Stadt zahlen muss.

Wie viel Miete zahlen Sie hier, in Sichtweite des Bayernmuseums?



Das sage ich nicht. Ich habe sehr nette Vermieter. Die pressen es nicht aus mir heraus.

Sie nähen hauptsächlich Gürtel und Taschen.



Ja, aber auch Geldbeutel, Messerscheiden, Uhrenbänder und Hosenträger. Ein Kunde hat schon drei Paar bestellt. Er trägt sie zur maßgeschneiderten Hirschledernen. Mein Leder ist pflanzlich gegerbt, nicht mit Chrom.

Ist das alles als eine Art Rückzug zu verstehen. Wollten Sie Terminstress und Fremdbestimmung abschütteln?



Ja, aber es ist eine harte Arbeit. Weil ich selbstständig bin, kann ich den Zeitdruck anders managen. Vielleicht ist das alles nur Kopfsache. Als Selbstständiger arbeite ich vielleicht sogar mehr, aber es fühlt sich anders an. Wahrscheinlich ist die Freiheit eine Illusion. Der Architektur weine ich nicht nach. Dafür bin ich zu zufrieden.

Geht es um Langsamkeit?



Manche Arbeitsschritte müssen langsam und gewissenhaft ausgeführt werden, aber ich kann natürlich nicht dauernd langsam arbeiten. Es ist die Unabhängigkeit. Ich setze meine neue Idee mit dem Öko-Label um, nehme mir die Freiheit, finanziere das aber mit meinem Geschäftspartner Christoph Mandl auch selbst. Andererseits erhöht Selbstständigkeit den finanziellen Druck. Der kann trotz voller Auftragsbücher da sein. Wenn viele Leute ihre Taschen zum Reparieren bringen und wenn ich viele Kundengespräche führe, habe ich weniger Zeit fürs eigentliche Handwerk.

Sie müssen mit Ihrer Zeit haushalten, weil Sie Familie haben.



Ja, mein Sohn ist zehn Monate alt.

Auch auf Ihrem Arbeitsweg vom Stadtwesten zum Geschäft ziehen Sie die Langsamkeit vor.



Am liebsten gehe ich. Das nimmt den Schwung raus. Ich bin oft in Gedanken – und begegne vielen Bekannten.

Was für Kunden kaufen bei Ihnen?



Völlig gemischt. Das sind Leute, die bereit sind, ein bisschen mehr zu zahlen für ein handwerklich hergestelltes, langlebiges Produkt. Es gibt Menschen, die das Handwerk gern unterstützen. Anderen gefällt einfach das Produkt. Das ist eine Art von Tasche, die man in keinem anderen Laden bekommt – schon allein, weil ich so ein festes, robustes Leder verarbeite.

Sie haben das Öko-Label „Thann“ gegründet.



Ja, wir beziehen das Leder für „Thann“ von einem Bauern in Baden-Württemberg, der seine 300-köpfige Rinderherde mit Stieren, Kühen und Kälbern auf der Weide hält. „Thann“ ist natürlich teurer als die Waren aus Weltmarkt-Leder. Der Geldbeutel kostet 100 Euro, der Gürtel 130 Euro. Die Kunden können ihren Namen aufs Leder prägen lassen.

Kaufen die Schiffstouristen, die vorbeischlendern?



Ich habe erst eine Tasche an Schiffstouristen verkauft, obwohl die Lage des Ladens nicht schlecht ist. Aber meine Ware ist nicht ideal für Touristen. Das Meiste muss bestellt werden.

Sind Ihnen die Touristen zu viel?



Wenn ich am Samstag nach Ladenschluss durch die Stadt gehe, ist sie mir zu voll. Aber das ist schwierig. Ich verreise selbst sehr gerne, vor kurzem ins schwedische Östersund, wo Freunde ein Ferienhaus gekauft haben. Außerdem ist Regensburg schön und allemal einen Besuch wert.

Sie tragen einen ungewöhnlichen Bart.



Ich rasiere mich nicht gern. So hat sich das vor zehn Jahren ergeben. Da war mein Bart wirklich ungewöhnlich. Viele Leute haben mir in den Bart gefasst, Frauen und Männer. Ganz komisch. Ich muss dazu sagen, dass ich in einer Kneipe gearbeitet habe. Dass der Bart in Mode gekommen ist, hat es mir leichter gemacht. Ich musste mich nicht mehr erklären.



Was unternehmen Sie gerne in Regensburg?



Ich gehe gerne in die Stadtamhofer Kuchenbar. Dort gibt es guten Schokoladenkuchen. Oder zum Schwammerl. Ich trinke gerne Kaffee, mein Kleiner bekommt den mitgebrachten Brei.

