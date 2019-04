Interview „Enteignungen sind nutzlos“ Tobias Just, Professor für Immobilienwirtschaft an der Uni Regensburg, meint, dass die Zahl der Stadtbewohner sinken wird.

Professor Tobias Just leitet an der Universität Regensburg den Lehrstuhl für Immobilienwirtschaft.

Regensburg.Herr Professor Just, was sagen Sie als Experte: Gibt es in Regensburg genügend Wohnraum für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen?



Bisher offensichtlich nicht, sonst würden in diesem Segment nicht die Mieten spürbar zulegen.

Seit Jahren steigen die Mietpreise auch hier in der Region an. Ist ein Ende dieses Trends in Sicht?





In den nächsten Jahren werden durch die geringere Zuwanderung und die Wiedereinführung des G9 in vielen Bundesländern weniger junge Binnenwanderer in Uni- und Großstädte gelangen. Hinzu kommt, dass aktuell in Regionen mit Vollbeschäftigung der Wanderungsanreiz deutlich kleiner ist als vor zehn Jahren. Die Städte werden also weniger stark wachsen als in der Vergangenheit, vielleicht sogar wieder Einwohner verlieren, denn die hohen Mieten drängen Haushalte in das etwas günstigere Umland.

Könnten die Mietpreise in diesem Zusammenhang sogar sinken?



Einen Rückgang halte ich nur im Topsegment für wahrscheinlich, weil hier vergleichsweise viel neues Angebot auf den Markt gelangte.

Lohnt es sich überhaupt noch, in Eigentum zu investieren?



Die sehr niedrigen Finanzierungszinsen ermöglichen es trotz der starken Preisanstiege noch immer, dass Haushalte sich Wohneigentum leisten können. Weil aber die Preise zuletzt deutlich schneller gestiegen sind als die Mieten, dürfen sich gerade junge Haushalte mit knappem Budget nicht verführen lassen.

Sind Enteignungen ein probates Mittel, um an mehr Wohnraum zu kommen?



Natürlich nicht. Bestenfalls wird bestehender Wohnraum für Bestandsmieter günstiger, weil Dritte die Rechnung dafür bezahlen. Ein Eingriff des Staates wäre nur dann zu rechtfertigen, wenn tatsächlich missbräuchliches Verhalten nachgewiesen würde. Dass auf dem Wege der Enteignung viel Schaden angerichtet werden kann, weil natürlich Investoren verschreckt würden, kommt als Problem hinzu.