Eishockey Entscheidendes Eishockey-Finale für Red Bull München

Mail an die Redaktion Schiedsrichter versuchen, Spieler von den Eisbären Berlin und EHC Red Bull München auseinander zu bringen. Foto: Gregor Fischer

München.Im Kampf um die deutsche Eishockey-Meisterschaft kommt es heute zum entscheidenden siebten Finale zwischen Titelverteidiger Red Bull München und den Eisbären Berlin. Die Berliner lagen in der Serie bereits mit 1:3 zurück, konnten aber die letzten beiden Partien gewinnen und zum 3:3 ausgleichen. „Es ist das große Finale um den Titel. Ganz Eishockey-Deutschland freut sich drauf - und wir uns auch“, sagte EHC-Stürmer Patrick Hager vor dem Heimspiel. Der EHC München setzt im allerletzten Saisonspiel auch auf die lautstarke Unterstützung der Fans in der eigenen Halle. Die Eintrittskarten waren in Windeseile vergriffen. Für die Mannschaft von Trainer Don Jackson wäre es der dritte Meistertitel nacheinander.