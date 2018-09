Prozesse

Entscheidung im Burgerstreit für Ende Oktober angekündigt

Im Streit zwischen den beiden Burgerketten „Hans im Glück“ und „Peter Pane“ will das Oberlandesgericht München am 25. Oktober eine Entscheidung bekanntgeben. Beide Seiten standen sich am Donnerstag in München im Berufungsverfahren gegenüber (Az.: 6 U 3405/17).