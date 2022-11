Autoindustrie Entscheidung über DUH-Klage gegen BMW erst im Februar

Das Landgericht München will sein Urteil über die Klimaklage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen den Autobauer BMW am 7. Februar 2023 verkünden. Die Bundesgeschäftsführer des Vereins forderten in der mündlichen Verhandlung, BMW müsse den Verkauf von Benzin- oder Dieselautos 2030 beenden. Das Unternehmen lehnte die Forderung als unbegründet ab. „Was die Kammer am Ende entscheidet und wie sie die Entscheidung begründet, ist noch vollkommen offen“, sagte eine Gerichtssprecherin.

dpa