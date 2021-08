Anzeige

Soziales Entscheidung über Seniorenresidenz Schliersee weiter offen Noch immer ist unklar, wann die endgültige Entscheidung über die im Raum stehende Schließung der Seniorenresidenz Schliersee fällt.

Außenansicht der Seniorenresidenz Schliersee.

Schliersee.„Wir haben im Laufe des Verfahrens eine zusätzliche pflegefachliche Bewertung eingeholt“, teilte die zuständige Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände in Bayern (ARGE) am Donnerstag auf Anfrage in München mit. „Die weiteren vertragsrechtlichen Maßnahmen und Zeitschienen richten sich nach dem Fortgang des Verfahrens.“

Zuvor hatte der „Münchner Merkur“ darüber berichtet, dass wegen dieser zweiten Stellungnahme zusätzlich zum Bericht des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) unklar sei, ob die Kündigung zu Ende August bestehen bleibe. Das Heim war mehrfach wegen gravierender Mängel in die Schlagzeilen geraten. Mitte Juni hatte der Betreiber die eingeforderte Stellungnahme letztlich abgegeben, ursprünglich sollte die Entscheidung daraufhin binnen einiger Wochen fallen.

