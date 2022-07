Anzeige

Prozess Entscheidung über Streit um Wiesn-Reservierungen Das Oberlandesgericht (OLG) München will heute seine Entscheidung in einem Rechtsstreit um Oktoberfest-Reservierungen bekannt geben. Dabei geht es um die Frage, ob der Handel mit Tischreservierungen „im Wege des Zweitmarkts“ zulässig ist oder nicht. Die Betreiber des Festzeltes „Ochsenbraterei“ haben einen Händler verklagt, weil er Reservierungen ihn ihrem Zelt anbot.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Ein übergroßer Bierkrug steht auf dem Wiesn-Gelände auf einem Turm. Foto: Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa/Archivbild

München.Das Landgericht München I hatte der Klage stattgegeben, der Händler ging dagegen in Berufung. Nach Gerichtsangaben ist es der erste in einer Reihe ähnlicher Fälle, der nun in zweiter Instanz obergerichtlich behandelt wird.