Notfälle

Entwarnung in Hof: Sensor für Diabetes in Döschen gefunden

Nach der Evakuierung eines Gebäudes und einer Straßensperrung in Hof wegen eines kleinen Döschens hat die Polizei Entwarnung gegeben: In dem falsch zugestellten Döschen befand sich ein Sensor für Diabetes, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.