Pyrotechnik Er erschafft Feuer und Flamme Wolf-Ingo Hummig ist Spezialist für Feuerwerke und Spezialeffekte. Seine Erfindungen begeistern auf Bühnen und in Filmen.

Mail an die Redaktion Wegen seiner Bühneneffekte wird Wolf-Ingo Hummig weltweit nachgefragt. Bei den Salzburger Festspielen ließ er einen Engel brennen. Fotos: Hummig

Peissenberg.Wenn Fackeln im Theater lodern, Messer im Körper stecken, ein Panzer im Kino explodiert, dann hat oft Wolf-Ingo Hummig die Finger im Spiel. In Peißenberg baute er in den 80er Jahren auf dem Gelände der aufgelassenen Kohlenzeche eine pyrotechnische Firma mit Spezialeffekten auf, die über Bayern hinaus einzigartig ist.

Sein Wissen und Können wird inzwischen international nachgefragt. In seiner pyrotechnischen Schule bildet er qualifizierten Nachwuchs aus, der seine Erfahrungen bei Hummig weitererzählt: „Zu dem musst Du gehen, der bringt Dir was bei.“

Beschwerden der Nachbarn sieht Hummig mit Gelassenheit

Ohne große Werbung erwarb sich Hummig den Status als Experte. Dass sich die Nachbarn immer wieder beschweren, weil es so viel kracht, nimmt er gelassen hin. Er weiß um seinen Stellenwert. Immer in Lederhose ist er, ein bekennender Bayer, inzwischen Erfolgsmodell und Aushängeschild für ganz Peißenberg.

Wolf-Ingo Hummig ist ein Mann, der mit Niederlagen umgehen kann. Er fing ganz klein an und immer wieder von vorn. Schon als Kind begeisterte ihn die Zauberei im Rahmen der „jungen Talente“ im sozialistischen System der DDR. Als gelernter Elektriker half er in der Dresdner Staatsoper als Beleuchtungsmeister und bestand später die Prüfung zum Bühnenbeleuchter. Seine Zauberschau wurde zwar im Kulturpalast zur Probe gezeigt, aber als zu groß, zu kapitalistisch bewertet. Man verweigerte ihm dafür einen Berufsausweis. Auf seinen ersten Antrag, in den Westen zu gehen, reagierte das System mit einer eintägigen Verhaftung. Der zweite Antrag ging wegen des Helsinki-Abkommens durch.

Hummig tourte mit Johnny Cash und Katja Ebstein

Im Flüchtlingslager Geretsried bekam er ein Zimmer für seine Familie, die schwangere Frau, das Kind und sich für zwei Wochen mietfrei. Dann musste er sich einen Job suchen, zuerst als Beleuchter bei den Zwischenspielen in Oberammergau, später im Münchner Kindertheater. Als er sich wieder selbstständig machte, ging er mit Johnny Cash und Katja Ebstein auf Tournee, ohne sich deren Berühmtheit bewusst zu sein.

„Ab 90 mache ich halbtags.“ Wolf-Ingo Hummig



Als er Umzugsgut aus der DDR über den Berliner Transitweg in den Westen transportieren wollte, wurde er für vier und seine Frau für drei Jahre verhaftet. Die Kinder blieben bei Verwandten. 1987 hieß es nicht nur in Peißenberg: „Er ist wieder da“. Aus dem Gefängnis brachte er eine Menge Ideen für Erfindungen mit. Infolge seiner guten Reputation reihte sich ein Auftrag an den anderen: Ein Vulkanausbruch für die Wiener Staatsoper, verschiedene große Feuereffekte für die Opernhäuser in Italien bis Australien brachten den internationalen Durchbruch. Für Filmaufträge hat Wolf-Ingo Hummig keine Zeit mehr.

Aus dem Ein-Mann-Betrieb ist inzwischen ein kleines Imperium geworden. Als Grundstücke vom aufgelassenen Kohlebergbau verkauft wurden, griff Wolf-Ingo Hummig zu. Mit drei Hektar Gelände bekam er Platz für seine raumgreifenden Ideen und eine Feuerwerkerschule. Tochter Mebel und Sohn Moritz arbeiten in der Firma mit, die beiden anderen Söhne, Inhaber eigener Firmen, beschäftigen sich „nebenbei“ mit Pyrotechnik. Zeit für andere Hobbys blieb nie.

An den Ruhestand denkt Hummig nicht

Trotz Pilotenschein blieb Wolf-Ingo Hummig am Boden. Jetzt ist er 75 und immer noch begeisterter Pyrotechniker. „Wir sind noch nicht am Ende“. Für 2020 plant Sohn Moritz ein Seitenwagenmotorrad nach dem russischen Modell „Dnjepr“ als Holzvergaser mit Maschinenpistole für Fantasy-Kampfszenen. An Ruhestand denkt Wolf-Ingo Hummig überhaupt nicht, auch wenn er auf ein sehr anstrengendes Leben ohne Urlaub zurückblickt. „Krank gibt es nicht… Ab 90 mache ich halbtags.“

Als Wolf-Ingo Hummig wegen seines Könnens an der Rosenheimer Fachhochschule Regisseure, Bühnenbildner und Requisiteure unterrichten sollte, entstand 1995 die Idee, selbst eine pyrotechnische Schule auf seinem Gelände aufzubauen und Lehrbücher zu schreiben.

Feuerwerke dürfen überall stattfinden, solange Grundstücksbesitzer und Naturschutzvorschriften keine Einwände haben. Mit Großfeuerwerken kann man sich keine neue berufliche Existenz aufbauen. „Die Zeiten sind vorbei“, sagt Hummig. Es gibt einfach schon zu viele. Über 100 Pyrotechniker bildet Wolf-Ingo Hummig pro Jahr aus. Mit 4000 Euro ist die Ausbildung zum Großfeuerwerker am teuersten. Filmpyrotechniker zu werden, kostet halb so viel, und 1200 Euro der Bühnenpyrotechniker.

Risiken ergeben sich bei der Ausbildung immer wieder dann, wenn Kursteilnehmer Fehler machen oder spontan reagieren. Schock und Verbrennungen kommen zuweilen vor. Die Faszination am Feuerwerken bleibt.