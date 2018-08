Expedition Er fotografierte Grönland aus der Luft Fotograf Stephan Fürnrohr aus Regensburg eröffnet mit seiner Kamera-Drohne klare, nahezu grafische Blicke auf das ewige Eis.

Von Marion Lanzl

Durch Algen grün gefärbtes Süßwasser auf einer Seite des Eises, strahlend blaues Meereswasser auf der anderen Seite. Foto: Stephan Fürnrohr

Kallmünz.Der preisgekrönte Regensburger Natur- und Landschaftsfotograf Stephan Fürnrohr ist auf der Suche nach neuen Perspektiven in die Luft gegangen – wie immer, auf höchstem Niveau. Seine neue Kollektion „90° Grönland" ist faszinierend.

Fürnrohr fotografiert seit seiner frühesten Jugend, auf Reisen und Naturexpeditionen findet der gebürtige Regensburger seine außergewöhnlichen Motive. Längst hat er einen eigenen Stil geprägt. Mit seinen Bildern aus dem ewigen Eis von früheren Expeditionen überzeugte er auch bei zahlreichen Wettbewerben.

Aber Fürnrohr kennt keinen Stillstand. Nach der Reise ist für ihn vor der Reise – und längst arbeitet er an einer neuen Idee: Die Kalligraphie der Natur ist das aktuelle Projekt, das er im Herbst in Sibirien mit seiner Drohne noch perfektionieren will. Erstaunliche Aufnahmen hat er schon früher dort gemacht „Schon immer hat Sibirien eine große Sehnsucht in mir ausgelöst. Schon als kleiner Junge träumte ich davon, dieses große, mystische Land zu bereisen“, erzählt Fürnrohr.

Als er die Karten studierte, fiel ihm schnell auf, dass die Flüsse dort noch ungehindert ihrem natürlichen Lauf folgen. Das meist sehr schwache Gefälle der Landschaft führt vielerorts zu gigantischen Irrgärten aus Mäandern, Altwassern, sedimenteingespülten Nebenläufen und Tümpeln. Für Fürnrohr ist das „die Kalligraphie der Natur“; dazu ist auch ein Buchprojekt geplant.

Die Reise in das Altai-Gebirge war eine Expedition ins Ungewisse, ein Blind Date mit der rauen sibirischen Natur. Nach zwei Nächten ohne sanitäre Anlagen fand er sich in einer kostenlosen, weil unbewirtschafteten Ein-Raum-Sammelunterkunft wieder und versuchte an der einzigen Steckdose der Hütte, zwischen Herrgottswinkel und Waschtrog, die zehn Akkus der Drohnen aufzuladen. Eine sonderbare Hightech Enklave mit Plumpsklo, in Korobeynikovo, mitten in Sibirien. „60 Frames per Second bei 4K Auflösung in RAW - aber kein fließendes Wasser im Haus. Das Einzige, was an Badewanne erinnerte, waren die Schlaglöcher draußen auf der Straße.“

Fürnrohrs Fotos Fotograf: Stephan Fürnrohr (li.) findet seine Motive auf Reisen und in der Natur. Seine Bilder, die eine klare, nahezu grafische Anmutung haben, wurden bei vielen Wettbewerben im In- und Ausland prämiert. Er ist Vorsitzender der Fotografischen Gesellschaft Regensburg e.V. und Präsident der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen.

Equipment: Stephan Fürnrohr fotografiert mit einer DJI Zenmuse X7 an einem DJI Inspire 2 Copter; Objektiv: DJI DL 16mm/f2.8.

Gallerie: Aktuell ist keine Ausstellung geplant, gegen Anmeldung kann man Fürnrohr aber in seiner Gallerie in Kallmünz besuchen.

Info: www.time-for-inspiration.de; https://droneawards.photo/gallery/

Titel: GDT Nature Photographer of the Year 2018 (Germany): Gewinner, 5ter und 8ter Platz in der spezial Kategorie "Ährensache", 10ter Platz in Kategorie "Pflanzen und Pilze" Glanzlichter 2018 (Germany): Category-Highlight in "Nature as Art" Lofoten Exhibition (Norway): BOFK Gold Medal Chairman's Choice, 2 PSA Honourable Mentions MontPhoto 2018 nature photo contest (Katalonien): Finalist

„Naturfotografie Kompakt“

Unkomfortable Rahmenbedingungen gehören zum täglich Brot der Natur- und Landschaftsfotografie. In Uummannaq, Grönland, hatte Stephan Fürnrohr bereits unter solchen Bedingungen Eisberge und Gletscher fotografiert. Die Temperaturen auf dem grönländischen Inlandeis nahe Point 660, in der Region von Kangerlussuaq, fallen nachts auf minus 30 Grad. Dann wandert der Fotograf über die vereisten Gletscher, oft noch lange, als seine Kollegen schon längst im „warmen“ Biwak liegen.

Ein scharfer Beobachter



In Kangerlussuaq leben knapp 500 Menschen, es gibt einen Seehafen, der aber nur während der Sommermonate benutzbar ist, ein Hotel, einen Supermarkt, eine Schule und einen Sportclub. Eine Straßenverbindung zu anderen Orten existiert nicht. In den Wintermonaten kann das 170 Kilometer entfernte Sisimiut normalerweise per Hunde- oder Motorschlitten erreicht werden. Durch die Klimaveränderungen ist die Eisdecke in der Disco-Bucht seit 18 Jahren nicht mehr geschlossen, manche Moränen sind mittlerweile komplett leer. Die Schlitten kommen nicht mehr durch. Ein entscheidender Effekt des Klimawandels, ebenso wie die Auswirkungen auf den Fischbestand.

„Die Grönländer nehmen die Erwärmung eher gelassen hin, viele Leute hier sehen den durch das Schmelzen des Eises begünstigten Zugang zu neuen Rohstoffen als Vorteil. Generell war das Volk der Inuit in diesem rauen Habitat immer ein Volk, dass es verstand, sich anzupassen und alles Verfügbare zu nutzen“, schildert Fürnrohr seine Eindrücke. Mit Bedauern berichtet er, dass die Schmelzwasserströme in Grönland jährlich größer werden, die Gletscher deutlich zurückgehen. Manchmal tun sich bei seinen Expeditionen ungeplante Möglichkeiten auf. Bei einer früheren Reise nach Grönland beispielsweise ein Flug mit einer kleinen Sportmaschine. „Besoffen vom Licht und den spektakulären Perspektiven“ fotografierten Stephan Fürnrohr und sein grönländischer Freund Adam die faszinierende Eis-Landschaft unter ihnen. Plötzlich fielen die Motoren des Sportflugzeugs aus. „Ich sah zu Adam. Er saß wie hypnotisiert und bewegte sich nicht mehr. Was sollte ich tun? Ich habe weiter fotografiert“, erzählt Fürnrohr unaufgeregt. Nach einer „gefühlten Ewigkeit“ dann Entwarnung aus dem Cockpit, die Maschinen liefen wieder! Durch die ständigen Rechtskurven, die sie zum Fotografieren geflogen waren, war das knapp kalkulierte Benzin in eine Ecke des Tanks geflossen und somit nicht mehr greifbar. „Daraufhin sind wir jeweils nach drei Rechtskurven eine Linkskurve geflogen!“, lacht der Fotograf beim Interview in Regensburg.

Aber Stephan Fürnrohr wollte mehr. Noch mehr Freiheit bei den Aufnahmen. Dazu musste die Kamera selbst in die Lüfte steigen. Drei Jahre lang befasste sich Fürnrohr akribisch mit den neuesten, technischen Errungenschaften. „Da mein überwiegender Einsatzzweck für die Drohne die Fotografie sein sollte, war die Qualität des verwendbaren Kamerasystems natürlich ein harter Faktor.“ Der Fotograf forschte weiter nach der richtigen Drohne und wurde schließlich in der Nachbarschaft fündig, bei „Globe Flight“ in Barbing, einem Drohnenspezialisten.

Das Copter-System DJI Inspire bietet dem anspruchsvollen Fotografen endlich alles, was er sucht: höchste Qualität der Kamera, höhere Betriebssicherheit durch Rotor-Redundanz, exzellentes Flugverhalten und ein möglichst kompaktes Packmaß. Endlich hatte der Vorstand der „Selbstdenker AG“ seinen Partner für neue Projekte gefunden. Im Juni 2016 brach Fürnrohr dann zu einer neuen Expedition nach Grönland auf. Bepackt, wie immer mit extra dicken Jacken, Stiefeln und spezieller Wäsche, die auch bei längeren Fotoshoots die nötige Körpertemperatur halten sollen und sich schon auf früheren Reisen bewährt haben. Aber auch sein neues Equipment, die „fliegende Kamera“ ist mit an Bord. Trotz der vergleichsweise leichten Drohne, sind es 65 Kilo Reisegepäck, die er bis zum Inlandeis beim grönländischen Kangerlussuaq, auf Höhe des Polarkreises am Ende des 170 Kilometer langen Fjords schleppen muss.

In der Einsamkeit und der unvorstellbaren arktischen Weite ist Fürnrohr stets auf der Suche nach genau dem Bild, das ihn fesselt und diese gewisse Resonanz in ihm auslöst. „Ich liebe vor allem authentische Fotografie. Meine Gestaltungselemente sind Auge, Licht, Zeit und Perspektive – und natürlich die klassischen Einstellungen der Kamera: Fokus, Blickwinkel, Verschlusszeit und Blende. Ich erstelle meine Bilder an den Aufnahmeorten, nicht am Computer.“

Preiswürdiger Eisberg



So entstehen wahre Meisterwerke, Aufnahmen die inspirieren. Eines dieser Bilder, „The Design Of An Iceberg“, brachte ihm bei den Drohne Awards 2018 in der Kategorie „Abstract“ die Auszeichnung „Highly Commended“ ein. „Das Bild bedeutet mir viel.“ Aufgenommen habe ich das Foto gut eine Stunde vor Mitternacht. Es erinnert mich an eine traumhafte arktische Foto-Nacht während meines ersten Besuchs in Uummannaq im Sommer 2016.“ Das Bild ist Bestandteil seiner Kollektion „90° Grönland“ und zeigt einen Eisberg, der direkt aus dem Zenit fotografiert wurde. „Die 90°-Perspektive schafft Abstraktion, eliminiert die Spiegelungen auf dem Meer und lässt uns dadurch die unter Wasser befindlichen Teile des Eisbergs erahnen.“Ein einzigartiger Kosmos, in den Stephan Fürnrohr immer wieder gerne eintaucht, berauscht von der Schönheit der Natur.

Weitere Meldungen aus Bayern lesen Sie hier.