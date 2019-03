Interview Er managt die Wölfe in der Oberpfalz Markus Martini ist offizieller Wolfsbeauftragter und hält gleichzeitig Schafe. In der Region hat er noch keinen Wolf gesehen.

Von Benjamin Weigl

Markus Martini, der offizielle Wolfsbeauftragte der Oberpfalz, mit seinen Schafen.

Regensburg.Der Wolf polarisiert und ist ein Dauerthema. Deshalb gibt es seit Herbst einen eigenen Wolfsbeauftragten für die Oberpfalz, der sich den Sorgen der Menschen annimmt. Markus Martini heißt er. Martini weiß nicht nur, wie viele Wölfe in Ostbayern umher streifen – sondern auch, wie man sich im Falle einer Begegnung richtig verhält.

Herr Martini, Sie sind nun seit November letzten Jahres Wolfsbeauftragter für die Oberpfalz. Wie gefällt Ihnen die Arbeit bisher?

Die Arbeit gefällt mir sehr gut. Das Thema Wolf polarisiert in der Gesellschaft. Gerade darum finde ich es sehr erfüllend und sinnvoll, einen Beitrag zur Versachlichung des Themas leisten zu können.

Wie würden Sie das Wesen eines Wolfs beschreiben?

Wölfe sind neugierige, intelligente und soziale Tiere. Sie müssen sorgsam mit ihrer Energie haushalten, daher bewegen sie sich energiesparend fort und versuchen leichte Beute zu machen. Große oder unkalkulierbare Risiken vermeiden sie, ebenso schmerzhafte Erfahrungen. Beim Herdenschutz macht man sich das zunutze: Durch Herdenschutzhunde und elektrifizierte Schutzzäune werden Wölfe abgeschreckt. Elterntiere geben diese Erfahrung auch an ihre Jungen weiter.

Woher kommt eigentlich die Angst vieler Menschen vor dem Wolf?

Die Schilderungen aus Jahrhunderte alten Märchen und Überlieferungen sind heute noch präsent. Zudem ist der Wolf in unserem Ökosystem nach langer Abwesenheit zurückgekehrt, was von uns eine Anpassung an die neue Situation erfordert. In anderen Ländern Europas war der Wolf nie ausgerottet. Dort akzeptieren die Menschen den Wolf daher als natürlichen Bestandteil ihrer Umwelt.

Hierzulande verteufeln manche seine Rückkehr, andere finden es gut, dass Wildtiere wieder nach Bayern zurückkehren. Auf welcher Seite stehen Sie?

Ich sehe das sachlich: Wölfe sind streng geschützt und kommen auch in Bayern vor. Jetzt müssen wir handeln und zusammenarbeiten, um die aufkommenden Herausforderungen zu meistern.

Der Wolf war in Bayern ausgestorben. Was veranlasst die Tiere, wieder zurückzukehren und aus welcher Richtung haben sich die Wölfe in den letzten Jahren ausgebreitet?

Nachdem die Wolfsbestände in Europa stark reduziert worden sind, wurden sie europaweit unter Schutz gestellt. Jungwölfe verlassen nach ein bis zwei Jahren ihre Familien und suchen sich eigene Territorien in neuen Gebieten. Die in Bayern nachgewiesenen Wölfe kommen überwiegend aus Norden und entstammen der zentraleuropäischen Flachlandpopulation, wenige kommen von Süden auch aus der alpinen Population.

Haben Sie schon einmal einen Wolf in freier Wildbahn gesehen?

In der Lausitz konnte ich vier Wölfe beobachten, allerdings nur aus sehr großer Distanz mit dem Fernglas. In der Oberpfalz habe ich nur einen vom Zug überfahrenen Wolf gesehen. Ich rechne auch nicht damit, einen lebenden Wolf hier zu Gesicht zu bekommen, da es schon ein großer Zufall ist, einen Wolf in freier Wildbahn zu sehen.

Wie viele Wölfe gibt es hier überhaupt?

In Grafenwöhr gibt es ein standorttreues Wolfspaar, im Veldensteiner Forst eine Wolfsfamilie mit mehreren Jungtieren. Außerdem wurde beispielsweise im Februar ein Wolf im Landkreis Neustadt an der Waldnaab durch ein Fotofallen-Bild nachgewiesen. Wir wissen aber nicht, wohin dieser Wolf weitergezogen ist.

Wie häufig kommt es vor, dass ein Wolf in der Oberpfalz Schafe oder andere Nutztiere reißt?

In der Oberpfalz und auch im restlichen Bayern sind Übergriffe auf Nutztiere selten. In der Oberpfalz wurden 2018 ein Schaf im Landkreis Neustadt an der Waldnaab und eines im Landkreis Regensburg von einem Wolf gerissen. Die Schafhalter erhielten ihren Schaden vollumfänglich ersetzt.

Sieht das in anderen Regionen von Bayern und Deutschland anders aus?

In anderen Bundesländern, wie in Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen gibt es deutlich mehr Übergriffe auf Nutztiere als in Bayern. Trotzdem ernähren sich die Wölfe in Deutschland vor allem von Rehen, Hirschen und Wildschweinen.

Den von einem Zug getöteten Wolf im Januar bei Regenstauf hätten wohl die wenigsten dort erwartet. Wie verhält man sich richtig, falls es doch zu einer Begegnung kommt?

Wie vor jedem Wildtier sollte man auch vor einem Wolf Respekt haben. Bei einer Begegnung sollte man nicht versuchen sich dem Tier weiter anzunähern, sondern dem Tier die Zeit geben, die Situation richtig einzuschätzen. Wölfe sind keine ausgeprägten Fluchttiere, die Hals-über-Kopf davonrennen. Es ist eher zu erwarten, dass sich der Wolf langsam davon macht. Möchten Sie selbst sich zurückziehen, dann machen Sie das ebenfalls langsam und behutsam. Sollten Sie einen Hund mit sich führen: Unbedingt anleinen. Machen Sie durch lautes Sprechen und Gestikulieren auf sich aufmerksam. Verfolgen Sie den Wolf nicht, wenn er sich zurückzieht. Außerdem zu beachten: Füttern Sie niemals Wölfe.

Ein Schäfer aus Hemau hat der MZ vor Kurzem gesagt, Herdenschutzhunde seien kein probates Mittel, da die Hunde auch eine Gefahr für Kinder und Spaziergänger darstellen könnten. Welchen Rat geben Sie besorgten Schäfern?

Herdenschutzhunde können Nutztiere grundsätzlich gut vor Wölfen schützen. Wichtig ist die Wahl der richtigen Rasse und eine gute Sozialisation und Einarbeitung der Hunde. Aggressivität ist kein Kennzeichen, das einen guten Herdenschutzhund ausmacht. Wir kennen Beispiele aus verschiedenen Gebieten mit starkem Wandertourismus, in denen Herdenschutzhunde erfolgreich eingesetzt werden. Diese Hunde zeigen keinerlei gesteigerte Aggressivität gegenüber Menschen. Bei Interesse an Herdenschutzhunden bitte ich darum, sich beim Landesamt für Umwelt zu melden. Wir organisieren gerne eine Fachberatung.

Welche Strategie verfolgt Bayern, um Menschen und Wölfen ein Nebeneinander zu ermöglichen?

Zum einen gilt es noch viel Informationsarbeit zu leisten. Zum anderen dürfen die Betroffenen nicht mit Ihren Problemen alleine gelassen werden. Herdenschutz ist dabei das zentrale Thema. Aktuell wurde der Aktionsplan Wolf von der Staatsregierung in Kraft gesetzt und es ist eine Herdenschutz-Förderrichtlinie in Vorbereitung. Damit werden sich neue Unterstützungsmöglichkeiten für die Weidetierhalter bieten. Grundsätzlich gilt, dass der Schutz des Menschen oberste Priorität hat. Unter bestimmten Voraussetzungen kommt auch – als letztes Mittel – ein Abschuss in Betracht.

Was muss man eigentlich mitbringen, um Wolfsbeauftragter werden zu können?

Grundlage sind solide zoologische Kenntnisse. Je mehr Erfahrung und Kenntnis man zum Thema Wolf hat, desto besser. Ich für meinen Teil konnte Erfahrungen aus meiner Tätigkeit im Netzwerk Große Beutegreifer einbringen sowie aus Tätigkeiten in Rumänien und den USA. Da ein Wolfsbeauftragter auch viel mit Vertretern aus Landwirtschaft, Jagd und Fortwirtschaft zu tun hat, hilft es wenn man auch in diesen Bereichen über Erfahrung verfügt. In jedem Fall sollte man kommunikativ und aufgeschlossen sein und auch einen kühlen Kopf bewahren, wenn die Diskussion mal etwas rauer wird.

Wie sieht Ihr typischer Arbeitstag aus?

Mein Arbeitsalltag ist sehr vielfältig. Es gibt viele Anfragen rund um das Thema Wolf, zu denen ich Auskunft gebe. Die meisten Anfragen bekomme ich von Weidetierhaltern, Jägern, aber auch von Bürgern, die gerne und viel in der Natur unterwegs sind. Ich werde auch viel für Vorträge angefragt. Gemeinsam mit dem Kleintierfachberater der Landwirtschaftsverwaltung, Herrn Kosel, berate ich auch Weidetierhalter vor Ort. Es ist sehr interessant, die verschiedenen Betriebe hier kennenzulernen und zu sehen, mit wie viel Herzblut die Weidetierhalter hier für ihre Tiere sorgen.

An welchen Projekten arbeiten Sie gerade?

Ich habe zum Beispiel die aktuelle Ausstellung „Die Großen 4“ im Kultur-Schloss Theuern vorbereitet. Weiterhin arbeite ich daran, Unterstützer aus der Region für Wikiwolves zu gewinnen – einem Netzwerk Ehrenamtlicher, die Weidetierhaltern bei der Instandsetzung ihrer Zäune helfen. Zaunbau nimmt viel Zeit in Anspruch – das weiß ich aus eigener Erfahrung vom elterlichen Bauernhof. Ein guter, elektrifizierter Zaun ist das A und O für Herdenschutz. Sicherlich wäre der ein oder andere Weidetierhalter über helfende Hände beim Zaunbau froh.

Sie arbeiten als Wolfsbeauftragter in Teilzeit...

Ja, die restliche Zeit verbringe ich auf dem elterlichen Bauernhof, wo wir Schafe halten. Aktuell bin ich dort bei der Bekämpfung des Borkenkäfers und beim Vorbereiten der Sommerweiden eingespannt.

Welche Beziehung haben Sie persönlich zum Wolf – ist es sogar ihr Lieblingstier?

Ich versuche respektvoll mit allen Tieren umzugehen, denn jedes Geschöpf ist einzigartig. Daher habe ich auch kein ausgesprochenes Lieblingstier. Ich finde Rinder und Pferde allein ihrer Größe wegen beindruckend. Aber auch für meine Gänse und Schafe hege ich viel Sympathie. An Wölfen finde ich spannend, dass sie soziale Tiere sind, die in Gemeinschaft leben.

