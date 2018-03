Ehrung Er schuf einen Ort der Begegnung Jörg Skriebeleit leitet seit fast 20 Jahren die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Nun bekam er die Bezirksmedaille.

Von Sebastian Wintermeier

Mail an die Redaktion Dr. Jörg Skriebeleit zeigt am einstigen Ort des Terrors den Wert von Menschenrechten auf. Foto: Wintermeier

Regensburg.„Sie sind ein Glücksfall für Flossenbürg und die gesamte Oberpfalz“ – mit diesen Worten überreichte Bezirkstagspräsident Franz Löffler am Donnerstagabend in der Weinschenk-Villa die höchste Auszeichnung des Bezirks Oberpfalz an Dr. Jörg Skriebeleit.

Skriebeleit leitet seit 1999 die Gedenkstätte im ehemaligen Konzentrationslager Flossenbürg. Aus seiner ursprünglich auf ein Jahr befristeten Projektstelle hat sich eine jahrzehntelange Herzensangelegenheit entwickelt. Mit viel persönlichem Einsatz hat Skriebeleit die Gedenkstätte zu einem Ort des Gedenkens, des Austauschs und des Lernens gemacht. So gibt es seit einigen Monaten am einstigen Schreckensort nationalsozialistischer Verbrechen ein integratives Museumscafé. Betrieben wird es vom Verein Irchenriether Heilpädagogisches Zentrum – Lebenshilfe für Behinderte. Hier kommen Besucher, Überlebende, Angehörige und Menschen mit Behinderung ins Gespräch.

Gedenkstätte als Identitätsanker

Skriebeleit, der nach dem Abitur Europäische Ethnologie und Empirische Kulturwissenschaften in Tübingen studierte und in Berlin promoviert wurde, sagte in seiner Rede: „Eine solche Arbeit beginnt man nicht, um dafür irgendwann einmal eine Auszeichnung zu bekommen.“

Die Orte ehemaliger Konzentrationslager seien für die Gesellschaft wichtige Identitätsanker. Das merke man gerade in Zeiten kontroverser gesellschaftlicher Diskussionen. Zurzeit gebe es unabhängig von Schülergruppen einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen, sagte Skriebeleit im MZ-Gespräch. Flossenbürg sei ein historischer Beweis für den NS-Terror. Das sei gerade jetzt wichtig – zu einer Zeit, in der viele Zeitzeugen nicht mehr leben und davon berichten können. Die Gestaltung der Gedenkstätten sei zentral für unser demokratisches Selbstverständnis.

Den Wert von Menschenrechten aufzeigen

Bei seiner Arbeit gehe es darum, den Wert von Menschenrechten am Ort extremster Menschenrechtsverletzungen aufzuzeigen und in den Diskurs zu bringen. Die Gedenkstätte solle ein demokratischer, offener Ort sein, an dem man über Werte nachdenkt.

Das KZ Flossenbürg Lager zur „Vernichtung durch Arbeit“ Von Anfang an war das KZ Flossenbürg als Lager zur „Vernichtung durch Arbeit“ geplant. Die Zwangsarbeiter wurden zum Granitabbau in den Steinbrüchen ausgebeutet.

1500 Häftlinge im Lager Zum Jahresende 1938 waren 1500 Häftlinge im Lager – zu Beginn meist sogenannte „Asoziale“ und „Kriminelle“. 1940 wurde der erste jüdische Häftling registriert. Von der Errichtung 1938 bis zur Befreiung 1945 waren rund 84 000 Männer und 16 000 Frauen aus mehr als 30 Ländern in Flossenbürg und seinen Außenlagern inhaftiert.

Arbeiter für die Rüstungsindustrie Als Arbeiter für die Rüstungsindustrie wurden die Häftlinge ab 1942 missbraucht. Das Regensburger Messerschmidt-Werk verlagerte Anfang 1943 Teile seiner Produktion nach Flossenbürg. Gegen Kriegsende arbeiteten dort 5000 Häftlinge. Bei der Befreiung am 23. April 1945 fand die US-Armee 1500 Schwerkranke im Lager, die anderen Häftlinge waren auf „Todesmärschen“.

Obwohl in Flossenbürg nach der Befreiung des Lagers durch die Amerikaner unmittelbar nach 1945 eine der ersten Gedenkstätten überhaupt entstand, wurden die nationalsozialistischen Verbrechen zunächst verdrängt: Das Lager wurde größtenteils abgetragen und für Wohn- und Gewerbezwecke genutzt.

Erst durch das Engagement ehemaliger Häftlinge, deren Angehörige und Bürger sollte sich das Mitte der 1990er Jahre ändern. So entwickelte sich am Ort des ehemaligen KZ eine wissenschaftlich geführte Gedenkstätte, für die Skriebeleit seither verantwortlich ist. In seiner 2009 erschienenen Doktorarbeit über den „Erinnerungsort Flossenbürg“ zeigte er den Bedeutungswandel auf, den das ehemalige Lager in der Nachkriegszeit erfuhr: Es wurde vom „Stigma“ zum „Standortfaktor“ der Gemeinde Flossenbürg.

Ein gefragter Experte

Skriebeleits Wissen und Erfahrung ist weit über die Gedenkstätte hinaus gefragt: Er war bei der Konzeption der KZ-Gedenkstätte Mauthausen und bei der inhaltlichen Gestaltung des Gedenkens an das Olympia-Attentat 1972 beteiligt. Außerdem arbeitete er als wissenschaftlicher Berater bei der Erstellung des Mahnmals für die ermordeten Juden Europas in Berlin und bei der Neugestaltung des Richard-Wagner-Museums in Bayreuth mit. Mit der Bezirksmedaille wurde Skriebeleit zum dritten Mal für seine Arbeit ausgezeichnet: 2013 erhielt er das Bundesverdienstkreuz am Bande und 2016 die bayerische Verfassungsmedaille in Silber.

Die Bezirksmedaille ist die höchste Auszeichnung, die der Bezirk Oberpfalz verleiht. Um deren Stellenwert zu betonen, gehe man sparsam damit um, betonte Bezirkstagspräsident Löffler. Geehrt werden Persönlichkeiten aus Politik, Sport, Kultur und Gesellschaft, die sich um die Oberpfalz und ihre Menschen verdient gemacht haben.

