Nachlass Erben in Regensburg gesucht Uta S. Dorfner starb 2015 wohlhabend in Rochester. Jetzt sucht ein Nachlassgericht nach Verwandten in der Oberpfalz.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Das Auswandererdenkmal an der Wesermündung in Bremerhaven. Von hier aus startete auch die Regensburgerin Uta S. Dorfner in ein neues Leben in den USA.Foto: Ingo Wagner

Regensburg.Es gibt keine Fotos, keine historischen Dokumente, nichts, das die Spuren von Uta S. Dorfner genauer nachzeichnet. 2015 ist sie in Rochester im US-Bundesstaat New York gestorben. Sie hat keine Nachfahren hinterlassen. Doch es gibt ein Erbe, auf das möglicherweise ahnungslose Verwandte in der Oberpfalz einen Anspruch haben. Doch die Zeit drängt. Es gibt eine Frist bis 4. Dezember. Wenn sich bis dahin niemand beim zuständigen Richter John M. Owens beim Nachlassgericht im Bezirk Monroe im Bundesstaat New York gemeldet und seine Ansprüche geltend gemacht hat, werden in Rochester wohnende Freunde der Verstorbenen testamentarisch als Erben eingesetzt.

### #### ### ########, ###### #### ### ############# ## ######## ####. ### ######## ##############, ### ## ### ################# ####### ### ##. ######## ############## #####, ### ## ######### ####### ########## ### ##### ###### ### ############### ### #-#### ###########. „## ##########, ##### ##### ### ############### ## ### ##### ########## ######### ####, ### ##### ####### ######## ####, ### ######### ### ############ #### ##### ########## (...), ### ################## #### ## ########“, ##### ## #####. ##### ### ## ########## #### ### #########, ### ##### ########## #### ####### #### ###### ### ## ## #######, #### ############# ## ##############. ######## ################ ## ###### #### ###### #### ##-##### #### #### ############## ######, #### ########### ### ############ #### ############ #####. ### ######### ### #. ####### ########### ###, ### #########.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#### ##### ########?

„## ####### #### ## ### #############, ### ### ### ##### ####, ### #### ###“, #### ################ ####### ####-#### ### ######### ## #####-###########. #### #### ## ###### ######## ### ## ##### #####, ### ##### ################### ### ######### ############## (####). ###### ### #################### #### ## ### ### #### ### ####### #### ### ## ###### ############ ######, #### ###. ## ###### ## #### #### ### ### ######### ############## ### #################, ### ### ################## ### ### #. ####### ######, ## #### ##### ######## #######, ####### ### ################. „### ####### ### ########## ####### ### #### ####### ### ########## #### ##### ### ###### ## ######## ##### ########### #####. ### #### #### ### ### ########### ##### ######, #### ## ### ### #### ##### ## ##### ####, #### ### ######## ######### ######### ###.“

#######, ## ####-####, ####### #### ########, ### #### ############## ########## ######, ######### ## ### ########## ############### ######. #### ### ## ####### ### ############, ## ### #### ##, ### ##### #######. #### #### ### #### ### ######### ##### #### ### ####### ### #### #### ####### ##. ## #### #### ### ## ### ##-######, ## #### ## ## ##### #### #### ######## ############## ######## ####. „#### ## ## ### ## ### ###### #### #### ######### ###### ####, ### ###### ### #########“, #### ### ################.

### ### ###### #### ##### ######

#### ### ####### ### ### ######### ##### ##### ############## ############## ######### ######? ### ################ ### ##### ##########, ####### ### ######-#####, ### ## ###### ### ############### ###########, ## #### ### ###### ######## #### ### ####### ###### ######### ###### #######. ### ########### ### #. ####### ### ####### ### ############# ## ####### #### ### ##### ###### ### ########## ## ### ### ############. ### ######, ### ### ### ## ########### ###### ### ##### ###### ## ### #### #####, #### ### ##### „######“ ### ####### ########### ### ########### ###, ### ## ###### ### ##### ###### ################ ###. ###### ##### ### ####### ##### ######## ## #######, ####### ##### ### ####### – #### ## ########### ### #### – ###########. ####### ##### ### ######## ########## ### ############## ### #. ####### ## #########.

## ### ####### #### ####

##### ####### ######## ## ########## ##### ### ## ############, ### ## ##### ### ##### #### ####. ### ###### ######, ####### ### #### ####, ### ########### ####, ########## #### ### ############ ### ### ########## ### ###### ###### ##### ### ########## ########## ## ### ##. ########## ###### ### ####### ### ### ####### ### ## ##### ### ######, ### ### ###### #######, ####### #####. #### ####### ##### ### ### ####### #####, #### ### ########## #### #### ############ ########### ##########. #### #### #### ######## #### ######### ## #####. ### ###### ##### ##### ######## #### ### ####### #######.

### ###### ##### ## ##########

########## ####### ### ########### #### ###### ############# #### ### ##### ### ############. ####### #. ####### ##### #### ### ####### ### ##### ####### ####### ### ##### #### ## ### ###. ## ##### #### ###### ### #### ##########, ### ##### ##### (####### #### ### ######### ## ##.#.#### ## ##########), ### ####### (######### ####), ###### ##### ### ########### ###### ####### (####### ######## ## ########) ######. „## ### ##### ##########, #### ######### ########### ### ###### ##### #### #####, #### ######### ###### #### ### ######### #####, ## ### ########## #####“, #### ### ######-#####.

#### #### #### ########

########### ######### #### ### ######### ### ###### ### ############. ### ##### #### ### #### #. ###### ## ######## #######. ########## ####### ## #### #### ##### ## ### ##### ## ### ####### ## ######### ########, #### ### ####### ########## #### ##### ######## ######. ### ##### #############, ## ## ######### ##### ######### ######## ####, #### ##### ######### ########. #### ######### #### ############### ## ######### ### ### ##### ## ####### ############# #### ### ########### ###### ######### #############.

############## ######## ### #####, ## ############ #################### ############### ### ######## ##### ## ######. ########## ### ### #. ####### ####### ### ###### ####, #### #### #### ######### #########.

######## ### ####### ### ########### ########### ### ### ###### ###### ### ######## ### ### ##########. #### ##### #### ###### ### ####.