Transfer ERC Ingolstadt holt Eishockey-Youngster Dunham Eishockey-Vizemeister ERC Ingolstadt hat Nachwuchshoffnung Noah Dunham verpflichtet. Der 21 Jahre alte Stürmer unterschreibt bei dem oberbayerischen Club aus der Deutschen Eishockey Liga einen Zweijahresvertrag, wie die Ingolstädter am Freitag mitteilten. „Noah ist ein sehr lernwilliger Spieler, der noch über genügend Entwicklungspotenzial verfügt. Er spielt sehr mannschaftsdienlich, hat einen großen Kampfgeist und bringt hohe Intensität ins Spiel“, äußerte ERC-Sportdirektor Tim Regan über den Neuzugang von den Heilbronner Falken.

Ingolstadt.Dunham, dessen Vater Jason Sportlicher Leiter bei Konkurrent Straubing Tigers ist, spielte bislang vor allem in der Oberliga und in der 2. Liga. In der DEL 2 erzielte er in 111 Partien elf Tore. „Ich habe natürlich verfolgt, wie intensiv das Trainerteam in Ingolstadt mit den jungen Spielern arbeitet. Man hat in der vergangenen Saison gesehen, wie gut sie sich entwickeln und wie viel sie gespielt haben. Das hat mir sehr gefallen und ein durchweg positives Gefühl gegeben“, begründete der Youngster seinen Wechsel.