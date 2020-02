Eishockey ERC Ingolstadt holt Soramies: Neuer Vertrag für Elsner Der ERC Ingolstadt hat Jung-Nationalspieler Samuel Soramies als ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet.

Merken

Mail an die Redaktion Eishockey: Länderspiel, Schweiz - Deutschland. Samuel Soramies aus Deutschland. Foto: Keystone/Marcel Bieri/KEYSTONE/dpa

Ingolstadt.Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mitteilte, kommt der 21 Jahre alte Stürmer von Meister Adler Mannheim. Sein DEL-Debüt gab der Linksschütze in der vergangenen Saison, er kam damals für die Mannheimer insgesamt elfmal zum Einsatz. Erst in der vergangenen Woche feierte Soramies sein Debüt in der A-Nationalmannschaft.

Zudem verlängerten die Ingolstädter den Vertrag von Stürmer David Elsner bis zum Ende der kommenden Saison. Der 27-Jährige spielt seit 2015 für den ERC und habe sich in den vergangenen Spielzeiten „für uns zu einem wertvollen Spieler entwickelt“, sagte Ingolstadts Sportdirektor Larry Mitchell.