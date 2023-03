Verletzungssorgen ERC Ingolstadt ohne Eishockey-Profi Marshall in die Playoffs

Der ERC Ingolstadt muss die Playoffs der Deutschen Eishockey-Liga ohne Verteidiger Ben Marshall bestreiten. Wie der Verein am Montag mitteilte, fällt der 30-Jährige bis zum Saisonende wegen einer Unterkörperverletzung aus. „Für Ben tut es mir unheimlich leid, weil er in dieser Saison sehr verletzungsgeplagt war und sich dann gleich in seinem Comeback-Spiel erneut verletzt hat“, sagte ERC-Sportdirektor Tim Regan. Der Amerikaner Marshall absolvierte in dieser Spielzeit 35 Partien, sammelte dabei 16 Scorerpunkte. Ingolstadt startet am Mittwoch in die Playoffs. Gegner im Viertelfinale ist die Düsseldorfer EG.

dpa