Eishockey ERC Ingolstadt ohne Reimer, Sullivan und Kichton Der ERC Ingolstadt muss künftig ohne Torwart Jochen Reimer (35) und Verteidiger Sean Sullivan (36) auskommen.

Mail an die Redaktion Torwart Jochen Reimer. Foto: picture alliance / Matthias Merz/dpa/Archivbild

Ingolstadt.Die beiden Profis beenden ihre Karrieren. Zudem wird Verteidiger Brenden Kichton (28) die kommenden Monate in seiner nordamerikanischen Heimat bleiben und nicht zu den Panthern wechseln. Dies teilte der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit. Als Grund wurde die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie angegeben. Der ERC hat sich mit dem Trio auf eine Vertragsauflösung geeinigt.

„Es ist natürlich schade, dass es nun so abrupt endet. Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, aber in diesen unvorhersehbaren Zeiten, die von großer Unsicherheit geprägt sind, ist für meine Familie und mich nun der passende Moment, um den Schritt in das Leben nach dem Profisport zu machen“, erläuterte Reimer.

Der Goalie hätte nach dem Ende dieser Saison seine DEL-Laufbahn ohnehin beendet. Beim ERC spielte er seit Sommer 2017. Sullivan war ebenfalls vor drei Jahren nach Ingolstadt gewechselt. Kichton hatte zuletzt bei den Vienna Capitals gespielt und wäre neu zum ERC gestoßen.