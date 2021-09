Anzeige

Eishockey ERC Ingolstadt verlängert mit Kapitän Fabio Wagner Der ERC Ingolstadt hat seinen Vertrag mit Kapitän Fabio Wagner in der Deutschen Eishockey Liga verlängert.

Mail an die Redaktion Ein Puck liegt vor einem Eishockey-Schläger auf dem Eis. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ingolstadt.„Ingolstadt und der ERC sind mein Zuhause. Ich bin stolz und freue mich riesig, auch in Zukunft für die Panther zu spielen“, sagte Wagner laut Vereinsmitteilung am Donnerstag. Wie lange der Club den 25-Jährigen an sich bindet, blieb unklar - es handle sich allerdings um eine „langfristige“ Verlängerung. „Er ist ein Musterbeispiel dafür, was man mit harter Arbeit erreichen kann“, lobte Sportdirektor Larry Mitchell den ERC-Profi. Die Ingolstädter starten am Freitag bei den Bietigheim Steelers (19.30 Uhr/MagentaSport) in die DEL-Saison.

© dpa-infocom, dpa:210909-99-151271/2