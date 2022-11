Eishockey ERC Ingolstadt verpflichtet Profi Matteau

Der ERC Ingolstadt hat Eishockey-Profi Stefan Matteau verpflichtet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Donnerstag mitteilte, kommt der 28-Jährige bis zum Saisonende nach Oberbayern. Am Montag wird er bei seinem neuen Club erwartet. „Ich denke, es hat sich gelohnt, dass wir Geduld bewiesen haben“, sagte ERC-Sportdirektor Tim Regan.„Er kann als Center spielen, aber auch auf dem Flügel eingesetzt werden und passt darüber hinaus charakterlich sehr gut in unser Team.“

dpa