Eishockey ERC Ingolstadt verlängert mit Eishockey-Profi Quaas Der ERC Ingolstadt hat den Vertrag von Emil Quaas vorzeitig für die nächste Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlängert.

Mail an die Redaktion Emil Quaas führt den Puck. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

Ingolstadt.Das gaben die Oberbayern am Donnerstag bekannt. Der Abwehrspieler war 2020 von München nach Ingolstadt gewechselt und wurde dort schnell zum Leistungsträger in der Defensive. „Emil hat die in ihn gesetzten Erwartungen voll erfüllt“, sagte Sportdirektor Larry Mitchell. Der 24-Jährige zeigte sich erfreut von der vielen Einsatzzeit und nannte das als Grund für den Verbleib beim ERC.

© dpa-infocom, dpa:210325-99-968363/2