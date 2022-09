Energie Erdgassuche im Landkreis Landsberg am Lech genehmigt

In der Gemeinde Kinsau im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech könnte schon bald nach Erdgas gesucht werden. „Angesichts der explodierenden Gaspreise wollen wir als Bayerische Staatsregierung alle Optionen nutzen, um die Krise zu entschärfen. Deshalb unterstützen wir auch die Suche nach heimischem Erdgas“, sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Freitag in München. Sein Haus hatte zuvor die Erlaubnis zur Erkundung im Feld „Lech“ ab 1. Oktober erteilt. Hier werde noch Erdgas vermutet, welches aber bisher nicht erschlossen worden sei.

dpa