Freizeit Erding hat einen neuen Edelstahl-Koloss In die „Big Wave“ hat die größte Therme der Welt einen Millionenbetrag investiert. Bald steht ein weiterer Neubau bevor.

Von Martin Kellermeier

Mail an die Redaktion Wer die neue „Big Wave“ hinunterrutscht, setzt seinen Körper enormen Kräften aus. Kurzzeitig wirken über 3,6 G. Foto: Martin Kellermeier

Erding.Die Ampel in 18 Metern Höhe springt auf Grün um. Jetzt wird’s ernst. Schnell mit dem türkisen Reifen abstoßen, beide Hände an die schwarzen Griffe und schon beginnt die Fahrt in die neue Millionen-Investition der Therme Erding. Eine langgezogene Linkskurve, dann geht es leicht nach rechts und plötzlich fast freier Fall. Kräfte von bis zu 3,6 G sorgen für ein ordentliches Kribbeln im Bauch. Waaahhh!

Und überhaupt, wo ist man jetzt hier gelandet? Links und rechts ragen meterhohe Edelstahlwände in die Höhe, das Wasser schießt aus diversen Öffnungen und Rohren. 5550 Liter pro Minute sollen es sein. Der feine Wasserfilm macht ein Pendeln mit dem Reifen im Urknall, so wird das Herzstück der „Big Wave“-Rutsche genannt, möglich. Der Edelstahl-Koloss im Außenbereich der Therme ist eine absolute Weltneuheit. Weitere Attraktionen sollen bald folgen. Wie die Mittelbayerische erfahren hat, plant die Therme Erding mindestens zehn neue Rutschen, inklusive einem weiteren Gebäude für Indoor-Rutschen. „Das werden echte Highlightrutschen“, verspricht Marcus Maier, Geschäftsleiter der Rutschenwelt Galaxy Erding.

In unserem Video können Sie eine Fahrt in der neuen „Big Wave“ aus der Vogelperspektive beobachten:

Rutschen locken die Gäste an

Höher, schneller, verrückter: Das Angebot an Wasserrutschen ist so vielfältig wie nie. „Normale“ Rutschen werden kaum noch gebaut. Das ist auch in Bädern der Fall, die nicht so groß wie die Therme Erding sind. Im Chamer Freibad steht beispielsweise seit sechs Jahren eine Trichter-Rutsche, wie sie auch im Galaxy Erding gebaut wurde. „Die Kinder und Jugendlichen bestimmen das Urlaubsziel“, sagt Marcus Maier. Um sie immer wieder anzusprechen, braucht es neue Attraktionen. Mit der „Big Wave“ hat die Therme Erding eine solche geschaffen. 1,6 Millionen Euro hat die neue Anlage gekostet. Die Anschaffung zahlt sich offensichtlich aus. „Über 90 Prozent der Gäste sind am Ende der Rutsche begeistert“, bilanziert Maier.

Knapp 45 Sekunden dauert eine Fahrt in der 180 Meter langen „Big Wave“. Nach dem Pendeln im Urknall landet der Badegast im sogenannten Sidewinder und pendelt nochmals von links nach rechts. Ein kurzer Spaß, für den man an heißen Sommertagen lange in der Schlange stehen muss. Etwa alle 30 Sekunden zeigt die Ampel am Start Grün. Ab kommendem Frühjahr werden sich die Wartezeiten möglicherweise verkürzen. Dann jedenfalls soll das Rutschen in der „Big Wave“ auch zu zweit in einem Reifen möglich sein.

Die Digitalisierung macht auch vorm Rutschen nicht Halt. Seit dem Frühjahr gibt es in der Therme Erding noch eine weitere Neuheit – und die ist wohl einmalig auf der ganzen Welt. Auf der 160 Meter langen Reifenrutsche „Space Glider“ kann mit einer Virtual Reality-Brille (einmal Rutschen kostet zwei Euro) in die unendlichen Weiten des Weltalls oder eine Fantasiewelt eingetaucht werden. Aktuell programmieren Entwickler aus San Francisco einen weiteren Film. Der spielt dann im Dschungel, soll ab dem Herbst zur Verfügung stehen, und kostet die Therme rund 60 000 Euro.

Das Rutschen mit der Brille ist gewöhnungsbedürftig. Der Badegast muss der Bahn vertrauen, da er durch die Brille die Umgebung nicht mehr wahrnehmen kann. Angst vor Übelkeit muss man jedoch nicht haben. Die Rutsche wurde mit insgesamt sechs Sensoren ausgestattet, die dafür sorgen, dass der Film passend zum Bahnverlauf abgespielt wird. „Das VR-Rutschen setzt sich durch“, sagt Michi Birzer, Schichtleiter im Galaxy Erding, der Mittelbayerischen. Der Gästebetreuer kann sich gut vorstellen, dass auch andere Rutschen in Erding mit der Technik ausgestattet werden.

Weitere Mega-Rutsche geplant

Möglichkeiten dazu wird es in den kommenden Jahren offensichtlich genug geben. Den Machern der Therme Erding schwebt der Bau einer über drei Millionen Euro teuren Slidewheel-Rutsche vor. „Es handelt sich dabei um eine sich drehende Wasserrutsche“, erklärt Marcus Maier. Bis die Attraktion eingeweiht werden kann, werden aber noch mindestens zwei Jahre vergehen. Man befinde sich in der Planungsphase und brauche noch Baugenehmigungen.

Die Slidewheel-Rutsche wäre dann die 28. Wasserrutsche in der Therme Erding (18 Indoor, neun Outdoor). Die Zahl wird sich aber wohl noch weiter erhöhen. „Wir planen in den nächsten fünf Jahren ein Galaxy 2.0“, sagt Geschäftsleiter Marcus Maier.

Mindestens zehn neue Rutschen sollen in dem neuen Gebäude Platz finden und die Besucher locken. Angedacht sind zum Beispiel eine Freefall- und eine Tornado-Rutsche. Bereits vor vier Jahren hatte die Therme Erding den Neubau geplant. Das Vorhaben wurde aber vertagt, um ein Wellenbad zu bauen und so mehr Wasserflächen zum Relaxen zu schaffen. „Es geht ums Urlaubsfeeling“, sagt Maier.

Eine weitere Veränderung in der Erdinger Rutschenwelt steht bereits fest. Die vor allem bei Kindern und Jugendlichen beliebte Wildwasser-Rutsche wird komplett erneuert und deutlich verlängert. „Das wird in den nächsten zwei bis drei Jahren passieren“, sagt Maier. Geplant sind unter anderem mehrere Tunnel und spezielle Licht- und Soundeffekte.

Die „Big Wave“ Maße: Die neue Rutsche der Therme Erding ist 180 Meter lang und 72 Tonnen schwer. Sie ist Deutschlands schnellste und längste Sommer-Reifenrutsche. Die Maximalgeschwindigkeit beträgt 45 km/h.

Öffnungszeiten: Wer die Outdoor-Rutsche testen will, kann das bei guter Witterung täglich von 10 bis 18 Uhr machen. Freigegeben ist die Reifenrutsche für alle Besucher ab zwölf Jahren, die zwischen 40 und 100 kg wiegen.

