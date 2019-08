Politik Erdogan zeigt Oberpfälzer Profi-Boxer an Ünsal Arik wird wegen Mordversuchs angeklagt. Es geht um die Pappfigur in einem YouTube-Video. Arik sagt: „Das ist absurd.“

Von Isolde Stöcker-Gietl

Ünsal Arik droht in der Türkei eine Haftstrafe. Foto: Marion Stephan

Neumarkt.Der türkische Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan hat den deutsch-türkischen Profi-Boxer Ünsal Arik aus Parsberg (Lkr. Neumarkt) angezeigt. Der Vorwurf: Mordversuch. „Das ist absurd“, sagte der Sportler am Sonntag der Mittelbayerischen am Telefon. Hintergrund der Anzeige, die inzwischen zu einer Anklage der türkischen Staatsanwaltschaft geführt hat, ist ein Video, das Arik vor zwei Jahren als „Erdogan Rap“ auf YouTube stellte. In dem Video erhebt er die Faust gegen eine Pappfigur des Staatspräsidenten und stößt sie mit dem Zeigefinger um.

Arik positioniert sich seit Jahren mit deutlichen Worten gegen das türkische Regime. Mehrfach wurde er bereits wegen Beleidigung des Staatspräsidenten angeklagt. Im Dezember 2017 wurde ihm schon einmal der Prozess in der Türkei gemacht. „Einer muss ja mutig sein, ich habe gesehen, alle haben Angst, aber einer muss sich entgegenstellen“, sagt er vor zwei Jahren bei der Jahresrückblick-Gala „Menschen, die bewegen“.

Auch jetzt will sich der 38-Jährige nicht von der türkischen Staatsmacht einschüchtern lassen. „Aber was will man schon groß gegen einen Diktator machen“, räumte Arik ein. Dennoch hat er sich anwaltlich beraten lassen und erwägt, mit einer Beschwerde vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu ziehen. Unter anderem sieht Arik durch das Vorgehen der türkischen Staatsmacht seine Rechte als Künstler verletzt.

Zur Person Person: Ünsal Arik wurde am 27. Oktober 1980 in Parsberg geboren. Der 1,75 Meter große Boxer mit türkischen Wurzeln kämpft in der Klasse „Super Mittelgewicht“.



Eintrag: Ünsal Arik trug sich im Jahr 2015 in das Goldene Buch der Stadt Parsberg ein.



Erdogan-Kritik: 2013 sorgte Arik für einen Eklat in der Türkei, als er im Ring ein T-Shirt trug, auf dem er Erdogan kritisierte. 2016 bezeichnete er Erdogan im Sat.1-Frühstücksfernsehen als „Hitler 2.0“.



Sportkarriere: Mit 27 Jahren begann Ünsal Arik seine Boxkarriere in Regensburg.



Amateur- und Profifights: Er trainierte dort beim Boxclub Boxfit und bestritt elf Amateurkämpfe. Den ersten Profikampf hatte er 2011.



Literatur: Arik ist bekennender Veganer und schrieb das 240 Seiten starke Buch „VegBoxen“.

Die Türkei scheint jedenfalls alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um Arik und seine Familie unter Druck zu setzen. Das Haus seines Vaters in der Türkei sei durchsucht worden, berichtete der Profi-Boxer. „Was macht das für einen Sinn? Ich bin in Deutschland geboren.“ Für ihn sei es nach dieser Anzeige wohl auch nicht mehr möglich, in die Türkei einzureisen, sagte der Sportler. Arik droht eine Gefängnisstrafe. „Ein Verfahren wegen Präsidentenbeleidigung bleibt lebenslang gegen mich aufrecht erhalten, selbst wenn das Land irgendwann nicht mehr von Erdogan regiert wird.“ Deshalb werde er wohl nie mehr das Grab seiner Mutter besuchen können und auch die Familie, die er dort noch habe, werde er wohl nicht mehr sehen. „Die Türkei ist für mich Geschichte.“

Dennoch sei er auch stolz darauf, dass seine Kritik an der türkischen Regierung nicht ungehört in seinem Heimatland bleibe. „Es zeigt mir, dass sie mich als Gegner ernst nehmen. Man würde mich am liebsten mundtot machen.“ (ig)