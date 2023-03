Umweltverschmutzung Erdreich muss nach Öl-Unfall am Chiemsee ausgebaggert werden

Nach einem Unfall, bei dem am Chiemsee rund 1000 Liter Diesel ausgelaufen sind, wird an mehreren Stellen Erde abgegraben. Die von einem Sachverständigen angeordneten Arbeiten sollen am Freitag stattfinden, wie das Landratsamt Rosenheim am Donnerstag mitteilte. Demnach waren die Auswirkungen auf die Umwelt zunächst noch nicht abschätzbar. Eine Ölsperre wurde im Wasser errichtet und ein betroffenes Vogel-Brutgebiet regelmäßig kontrolliert.

dpa