Erfindergeist deutscher Auto-Ingenieure erfreut Patentamt

Die Milliardeninvestitionen der deutschen Autokonzerne in Elektromobilität, Assistenzsysteme und autonomes Fahren schlagen sich in einer Flut von Patenten nieder. „Deutschland liegt bei der Entwicklung des autonomen Fahrens weit vorne“, teilte das Deutsche Patent- und Markenamt am Donnerstag in München mit.