Bayern Erfolg: Fränkischer Pfarrer legt nach Vergangenen November hat Claus Ebeling aus Lichtenau bei Ansbach den „Fränkischen Psalter“ herausgegeben. Jetzt folgt Teil 2.

Merken

Mail an die Redaktion Der Lichtenauer Pfarrer Claus Ebeling stellte das neue Büchlein am vergangenen Sonntag im Gottesdienst offiziell vor. Foto: Timm Schamberger/epd

Lichtenau.Der Erfolg überwältigt Claus Ebeling auch fast ein Jahr später noch. Vergangenen November hat der Pfarrer aus dem mittelfränkischen Lichtenau bei Ansbach zusammen mit anderen Mundart-Kennern den „Fränkischen Psalter“ herausgegeben. 4000-fach wurden 23 biblische Psalmen und 44 Lieder in fränkischer Mundart gedruckt, in Hochglanz und Farbe. „Weniger als 100 Stück sind übrig“, sagt der evangelische Theologe. Nun hat der Arbeitskreis Mundart in der Kirche ein neues Buch in Druck gegeben. Diesmal geht es um Heiteres und Besinnliches zu Weihnachten – wieder im Dialekt, versteht sich.

„Aus ganz Deutschland haben uns Anfragen erreicht“, erinnert sich Ebeling an den Trubel im letzten Herbst. Presseveröffentlichungen bis hin zur Boulevardzeitung mit vier Buchstaben haben sicherlich zum Erfolg des Psalters beigetragen. Offenbar gab und gibt es im Kirchenbereich für Handreichungen in Mundart großen Bedarf. „Bei Pfarrerinnen und Pfarrern gibt es immer weniger Berührungsängste bei diesem Thema“, glaubt Ebeling mit Blick auf die Psalter-Bestellungen: „Wenn, dann hat eher das ‚Kirchenvolk’ Angst, dass es in der Kirche nicht so reden darf, wie ihm der Schnabel gewachsen ist.“

Details zum Buch Kauf: Das Buch kostet 12,50 Euro, das dazugehörige Hörbuch 9,80 Euro. Im Paket gibt es beides für 19,80 Euro. Bestellungen per Mail an nadine.hoffmann@elj.de oder claus_ebeling@web.de.

Eine bunte Mischung aus Allem



Genau dieser Haltung wollen Ebeling und seine Mitstreiter Hermann Brunner, Gertraud Götz, Hans-Georg Koch, Hans Pfähler, Fritz Rückert und Albert Trommer entgegenwirken. Diesmal sind im mehr als 90 Seiten starken Mundart-Büchlein – das wieder mit kunstvollen Rahmen aus mittelalterlichen Psalter-Handschriften verziert ist – keine Lieder enthalten, sondern Geschichten über und rund um Weihnachten. Mal geht es ums „Christkindli“, mal ums „Christkindla“, mal sind es biblische Texte in Mundart, mal Lustiges aus dem Weihnachstrubel. Kurzum: Es ist ein buntes Sammelsurium.

Das neue Mundart-Buch beschränkt sich auch nicht auf Franken – obwohl dort mit der Mehrzahl der Beiträge nach wie vor der Schwerpunkt liegt. Es gibt auch dialektale Ausflüge in die Oberpfalz sowie nach Oberbayern und ins Schwäbische. Und weil jeder Dialekt noch einmal hunderte regionale und lokale Färbungen hat, hat man sich jeweils für eine „Hochform“ der Dialekte entschieden: „Das heißt für Franken zum Beispiel: Vom Fichtelgebirge bis zum Brombachsee, von Mainfranken bis zur Grenze der Oberpfalz – jeder Franke kann den Text lesen und in seinem ganz eigenen Singsang vortragen.“

Die nun gedruckte Sammlung ist eine Auswahl aus hunderten Texten: „Wir hätten Material für 400 Seiten gehabt“, sagt Ebeling. Als Trennlinie habe man sich dann die Jahreszeit rund um Weihnachten ausgesucht. Wieder einmal sind dutzende Stunden ehrenamtlicher Arbeit ins Werk geflossen – bei Pfarrer Claus Ebeling als Schnittstelle natürlich wieder besonders viele. Deshalb wurde das Werk am zweiten Advent auch wieder in seiner Heimatgemeinde Lichtenau während eines Festgottesdienstes offiziell vorgestellt.

Verfasser sprechen das Hörbuch



Pfarrer Claus Ebeling war auch wichtig, dass das neue Büchlein noch mit einem Extra daherkommt. Nicht nur, dass er sämtliche mittelalterliche Rahmen ausgetauscht und durch neue ersetzt hat – das Weihnachtsbuch gibt’s wie den „Fränkischen Psalter“ auch zum Hören. Vorgetragen von den jeweiligen Autoren in ihrer Muttersprache. Das ist nicht nur fein anzuhören, auch wenn man selbst des jeweiligen Dialekts nicht mächtig ist. Es hilft auch ungemein, falls man die im Hochdialekt aufgeschriebenen Texte selbst einmal vorlesen oder sogar in einem Gottesdienst oder einer Andacht verwenden will. (epd)

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.

Aktuelles aus der Region und der Welt gibt es über den Facebook Messenger, Telegram und Notify direkt auf das Smartphone