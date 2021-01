Anzeige

Mail an die Redaktion Die deutsche Rennrodlerin Julia Taubitz startet auf der Kunsteisbahn am Königssee. Foto: Tobias Hase/dpa

Schönau am Königssee.Ein Doppelerfolg sorgt vier Wochen vor der Weltmesiterschaft für ein perfektes Weltcup-Wochenende am Königssee. Julia Taubitz siegt vor Natalie Geisenberger. Gesamtweltcup-Gewinnerin Julia Taubitz (Oberwiesenthal) gewann ihr drittes Rennen in der Saison vor ihrer Konkurrentin Natalie Geisenberger (Miesbach), die zum fünften Mal in Serie nach ihrer Babypause auf Rang zwei fuhr und weiterhin auf ihren 50. Weltcup-Sieg wartet. Anne Berreiter aus Berchtesgaden wurde Vierte, Dajana Eitberger (Ilmenau) landete auf Rang fünf.