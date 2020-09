Anzeige

Polizei Erfolgreiche Schleierfahndung Bei Großkontrolle der Oberpfälzer Fahndungsdienststellen gingen den Beamten drei gesuchte Personen und ein Dieb ins Netz.

Bei einer Großkontrolle der Oberpfälzer Fahndungsdienststellen am Mittwoch wurden eine Vielzahl an Verstößen festgestellt.

Waidhaus.Die Oberpfälzer Fahndungsdienststellen mit Unterstützungskräften der Bundespolizei waren am Mittwoch, 20.September, von 18 bis 23 Uhr zu Schwerpunktkontrollen zur Intensivierung der Schleierfahndung an der Grenze zur Tschechischen Republik im Einsatz. Insgesamt 65 Beamte der Grenzpolizeidienststellen in Waldsassen, Waidhaus und Furth im Wald mit Unterstützung der Bundespolizei und Diensthundeführer aus Regensburg und Weiden sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei kontrollierten in Waidhaus auf der Autobahn A6 in Richtung Prag, in Waldsassen an der B 299 in Richtung Eger und in Furth im Wald in Richtung Pilsen insgesamt 215 Fahrzeuge und 360 Personen.

Drei gesuchte Personen gestellt

Unter Einsatz modernster Fahndungsmittel konnten dabei folgende Verstöße festgestellt werden: Vier Anzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz, drei Anzeigen gab es wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und zwei Anzeigen nach dem Waffengesetz. Drei von anderen Behörden gesuchte Personen wurden aufgegriffen. Zwei davon waren mit Haftbefehl gesucht worden. Ein Verstoß nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz und Fahren ohne Zulassung wurde festgestellt, eine Fahrt unter Drogeneinfluss und ein Verstoß gegen das Pressegesetz.

Alu-Felgen und Fahrräder

Ein Wagen war mit Diebesgut. beladen. Beim festgestellten Kastenwagen handelte es sich um einen rumänischen Klein-Lkw, der aus Richtung Belgien nach Rumänien unterwegs war.



Foto: Moller / Grenzpolizeiinspektion

Bei der Kontrolle konnte zunächst ein E-Bike aufgefunden werden, das in Belgien wegen Diebstahl abhandengekommen und zur Fahndung ausgeschrieben war. Bei der eingehenden Kontrolle wurde anschließend festgestellt, dass der Kastenwagen bis unter das Dach mit Alufelgen, weiteren E-Bikes und Fahrrädern, sowie einer Unmenge an hochwertigen Werkzeugen beladen war.

Der Fahrer konnte keinen Eigentumsnachweis erbringen und hatte für den Erwerb nur fadenscheinige Ausreden. Hier ist die GPI Waidhaus momentan noch mit den weiteren Ermittlungen beschäftigt.

Eine gesuchte Person wurde aufgrund Unterbringungshaftbefehl sofort von der Kontrollstelle an der A6 in die JVA Weiden eingeliefert. Wie die Grenzpolizeiinspektion Waidhaus mitteilte, kann dieser Fahndungstag nicht nur für die beteiligten Dienststellen als erfolgreich bezeichnet werden.