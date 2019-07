Leute Erinnerungen an Hannelore Elsner beim Filmfest München Freunde, Bekannte und Weggefährten haben am Montagabend beim Filmfest München an die im April gestorbene Schauspielerin Hannelore Elsner erinnert.

Merken

Mail an die Redaktion Hannelore Elsner, Schauspielerin, erhält bei der Verleihung des Bayerischen Filmpreises. Foto: Peter Kneffel/Archivbild

München.Beim „Audi Director's Cut“ wurden Szenen aus einem ihrer letzten Filme „Club der einsamen Herzen“ gezeigt. „Die wusste alles, jedes Komma, die hatte nie einen Texthänger“, sagte die Regisseurin des Films, Christine Hartmann. Es sei eine Ehre gewesen, mit Elsner zusammen zu arbeiten. „Ich konzentriere mich darauf, 120 Jahre alt zu werden“, habe sie während der Dreharbeiten gesagt, obwohl sie - wie man rückblickend wisse - damals schon krank gewesen sein müsse, erinnerte sich Hartmann. Sie habe eine unglaubliche Energie gehabt. Elsner war am 21. April im Alter von 76 Jahren in München an Krebs gestorben.