Fussball Erkältung: Flick verzichtet auf Pressekonferenz in Köln Trainer Hansi Flick vom FC Bayern München hat nach dem 4:1-Sieg beim 1.

Merken

Mail an die Redaktion Bayerns Trainer Hans-Dieter Flick steht am Spielfeldrand. Foto: Guido Kirchner/dpa

Köln.FC Köln am Sonntag auf die Teilnahme an der obligatorischen Pressekonferenz verzichtet. Laut Kölns Pressesprecherin Lil Zercher hatte Flick zuvor „erkältungsbedingt ein Interview abbrechen müssen“. Flick wurde auf dem Podium nicht vertreten. „Wir können es heute mal so machen: Ich setze mich fünf Minuten auf die eine Seite, dann fünf Minuten auf die andere“, sagte FC-Trainer Markus Gisdol mit einem Augenzwinkern: „Ich kann mich heute in beide Situationen ganz gut reinversetzen.“