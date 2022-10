Bayern-Sportvorstand Erkrankter Salihamidzic nicht beim Topspiel in Dortmund

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic muss auf den Besuch des Bundesliga-Topspiels der Münchner bei Borussia Dortmund am Samstag verzichten. Der 45-Jährige könne „wegen eines grippalen Infekts beim Spiel in Dortmund nicht im Stadion vor Ort sein“, teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Samstag wenige Stunden vor dem Anpfiff der Partie (18.30 Uhr/Sky) mit. Salihamidzic ist seit 2020 Sportvorstand der Münchner.

dpa