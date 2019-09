Terrorismus Ermittler durchsuchen Wohnung nach Bombenbauanleitungen Auf der Suche nach Bombenbau-Anleitungen haben Ermittler in Frensdorf bei Bamberg die Wohnung eines mutmaßlich Verdächtigen durchsucht.

Bamberg.Der Beschuldigte sei Mitglied einer Chatgruppe auf einem Internet-Messenger gewesen, in der solche Anleitungen ausgetauscht wurden, sagte Oberstaatsanwalt Klaus Ruhland von der Generalstaatsanwaltschaft in München am Donnerstag. Die Generalstaatsanwaltschaft ist für die Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus in Bayern zuständig.

Genauere Angaben zu der Durchsuchung vom Mittwoch wollte Ruhland aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen. Es habe jedoch keine Festnahmen gegeben. Der Beschuldigte sei männlich. Die Auswertung des sichergestellten Materials werde einige Zeit in Anspruch nehmen.