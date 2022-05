Kriminalität Ermittler zerschlagen Drogenring im Allgäu: Acht Festnahmen

Ermittler in Bayern und Österreich haben im Allgäu einen Drogenring zerschlagen. Bei mehreren Festnahmen und Durchsuchungsaktionen auf beiden Seiten der Grenze seien etwa 37 Kilo Drogen, vor allem Marihuana, mehrere Waffen und größere Mengen Bargeld sichergestellt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Kempten am Freitag mit. Die jüngste Razzia bei 16 Verdächtigen habe am Mittwoch stattgefunden, ermittelt werde seit November 2021.

dpa