Unfälle Ermittlungen gegen Münchner nach tödlicher Kollision Im Fall zweier Toter auf dem Gardasee nach einer mutmaßlichen Bootskollision ermittelt die italienische Polizei gegen zwei Deutsche aus München.

Mail an die Redaktion Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Rom.Das bestätigten die Carabinieri am Montag auf Nachfrage. Die Justizbehörden untersuchten den Fall weiter. Wie italienische Medien am Sonntag und Montag berichteten, sollen die Frau (25) und der Mann (37) bei einer Bootskollision ums Leben gekommen sein. Zur Ursache für den Aufprall machte die Polizei keine Angaben.

Den Berichten zufolge sollen die Verdächtigen auf einem Motorboot unterwegs gewesen sein. Bei Saló hatten sie demnach das kleine Boot der Toten gerammt. Wie es weiter hieß, flüchteten sie nach der Kollision, ohne zu helfen. Die Leiche des ortsansässigen Mannes wurde am frühen Sonntagmorgen in dem Boot entdeckt, die der Frau später aus dem See geborgen. Der Vorwurf lautet den Medien nach unter anderem auf Totschlag und unterlassener Hilfeleistung.

© dpa-infocom, dpa:210621-99-80589/2