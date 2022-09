Ermittlungen gegen russischen Oligarchen: Polizei stürmt Anwesen am Tegernsee

Rottach-Egern.Großrazzia am Tegernsee: Am Mittwochmorgen haben Beamte mehrere Anwesen des russischen Oligarchen Alisher Usmanov gestürmt. Der Vorwurf: Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Laut Spiegel geht es um Hunderte Millionen Euro.

Nach übereinstimmenden Medienberichten sollen sich Spezialkräfte am Morgen Zugang zu drei Wohn- und Geschäftshäusern in Rottach-Egern verschafft haben. 250 Beamte seien im Einsatz. Ermittelt werde unter anderem wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. So soll Usmanov, der als Freund Putins gilt, von den Behörden als steuerpflichtig eingestuft worden sein, weil er sich seit 2014 wohl überwiegend am Tegernsee aufgehalten habe, berichtet der Spiegel. Eine Steuererklärung habe er jedoch nie eingereicht.







Usmanov gilt mit einem geschätzten Vermögen von rund 14,6 Milliarden Euro als einer der reichsten Russen. Nach Ausbruch des Ukraine-Krieges wurde er auf die Sanktionsliste der EU gesetzt; sein Vermögen in der EU wurde eingefroren. Dagegen hatte der Oligarch im Juli Klage eingereicht.

