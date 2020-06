Anzeige

Notfälle Ermittlungen nach dem Tod zweier Jugendlicher Nach dem rätselhaften Tod zweier Jugendlicher in Schwaben dauern die Ermittlungen am Sonntag an.

Nordendorf.Eine Polizeisprecherin konnte zunächst keine weiteren Angaben zur Todesursache machen. Die Eltern eines 16-Jährigen hatten am Samstagmorgen in ihrem Haus in Nordendorf (Landkreis Augsburg) ihren Sohn und dessen 15-jährigen Freund leblos gefunden. Sie alarmierten den Rettungsdienst, der den Jugendlichen nicht mehr helfen konnte. Nach Polizeiangaben gab es weder Hinweise auf ein Gewaltverbrechen noch auf Suizid.