Kriminalität Ermittlungen nach Gewalttat in Schwandorf dauern an

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet in Osnabrück auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv

Schwandorf.Nach dem gewaltsamen Tod einer 65 Jahre alten Frau in Schwandorf hat die Polizei am Freitag ihre Ermittlungen fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft wollte im Laufe des Tages über einen Haftantrag gegen den tatverdächtigen Ehemann des Opfers entscheiden. Der 58-Jährige soll am Vortag seine Frau umgebracht und anschließend selbst die Polizei gerufen haben. Die Beamten nahmen den Mann wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes vorläufig fest. Zum Ablauf der Tat sowie zum Motiv hatten sich die Ermittler zunächst nicht geäußert.