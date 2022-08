Ursachensuche Ermittlungen nach Großbrand in Hof dauern an

Nach einem Großbrand in der Hofer Innenstadt dauern die Ermittlungen an. Die Spuren müssten nun ausgewertet werden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch. Noch ist unklar, wodurch das Feuer am Montagabend ausgelöst worden war.

dpa