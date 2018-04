Kriminalität

Ermittlungen nach Sprengstoff-Fund in Schweinfurt dauern an

Nach dem Sprengstoff-Fund in einem Mietshaus in Schweinfurt sind weiterhin noch viele Fragen offen. Ein 35 Jahre alter Mann hatte in der Wohnung Sprengstoff und Chemikalien gebunkert. „Die Kollegen werten noch die Spuren und Vernehmungen aus. Die Stoffe werden noch im Labor untersucht. Wir warten täglich darauf, dass etwas Neues kommt“, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes am Donnerstag in München.