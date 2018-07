Unfälle

Ermittlungen nach Unfall mit einem Toten

Nach dem Unfalltod eines 38-jährigen Mannes in Niederbayern liegt dessen zehnjähriger Sohn weiter schwer verletzt im Krankenhaus. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, gehen die Ermittler mittlerweile davon aus, dass dem Unfall am Samstag nahe Achslach im Landkreis Regen ein illegales Rennen zwischen einem 27 Jahre alten Autofahrer und einem Motorradfahrer vorausging.