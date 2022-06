Feuerwehreinsatz Ermittlungen nach Waldbrand bei Aschaffenburg

Nach einem Waldbrand bei Aschaffenburg hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Bisher gebe es jedoch noch keine Ergebnisse, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Das Feuer war am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück an der bayerisch-hessischen Landesgrenze ausgebrochen. Insgesamt standen laut Polizei rund 25.000 Quadratmeter des Waldes in Flammen. Rund 300 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schließlich am Abend löschen.

dpa