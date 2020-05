Anzeige

Kriminalität Ermittlungen wegen Drohnenaufnahmen von Störchen Weil er mit einer Drohne Aufnahmen von Storchennestern in Bayreuth und Umgebung gemacht hat, ermittelt die Polizei gegen einen Mann.

Mail an die Redaktion Ein Storch landet auf seinem Horst, in dem sein Nachwuchs liegt. Foto: Felix Kästle/dpa/Symbolbild

Bayreuth.Der 41-Jährige habe die Vögel mit dem Fluggerät während der Brutzeit gestört, teilten Ermittler am Donnerstag mit. Er habe in der vergangenen Woche mit der Drohne Aufnahmen von Nestern der geschützten Vögel in Bayreuth und Heinersreuth im Landkreis Bayreuth gemacht. Seine Aufnahmen veröffentlichte der Mann im Internet. Durch Hinweise ermittelte die Polizei den 41-Jährigen, ihn erwartet nun vermutlich ein Bußgeld.