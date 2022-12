Krip Ermittlungen wegen illegaler Baggerarbeiten im Landratsamt

Nach dem Bekanntwerden von illegalen Bauarbeiten an einem geschützten Alpen-Wildbach im Allgäu hat die Kripo am Montag im Landratsamt in Sonthofen ermittelt. Staatsanwälte und Polizisten hätten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Amtes als Zeugen vernommen und weitere Beweismittel sichergestellt, teilte die Polizei mit. Zum Stand der Ermittlungen könnten derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

dpa